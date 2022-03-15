Bu da hayvan ambulansı

Erzurum'da yaralanan hayvanların tedavi edilmesi aşısız ve kısırlaştırılmamış hayvanların toplanması için 2 hayvan ambulansı Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sokuldu. Ayrıca kediler için özel yaptırılan 60 ev ise kentte seçilen parklara yerleştirilecek.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı. Özellikle kış mevsiminin sert geçtiği Erzurum'da dışarıda kalan yavru hayvanların barınması için toplanması ve yaralı hayvanlara en hızlı şekilde müdahale edilmesi adına Belediye tarafından 2 adet hayvan ambulansı hizmete sokuldu. Büyükşehir Belediyesi önünde tanıtımı yapılan ambulansların yanı sıra ustalar tarafından özel yapılan 60 adet kedi evi ise kentin belirli bölgelerindeki parklara yerleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sokak hayvanlarını asla yalnız bırakmayacaklarını ifade ederek “ Belediye olarak sokak hayvanlarına çok önem veriyoruz. 2 tane hayvan ambulansı yaptırdık. Ambulanslar tedavide ve sokak hayvanlarının toplanmasında bizlere yardımcı olacak. Aynı zamanda 60 tane kedi evi yaptırdık. Buralarda sadece bunları koyarak değil bunlara mama koyarak hayvanların beslenmesine ve barınmasına önem veriyoruz. Biz gelişmiş bir toplumuz, atalarımızdan gördüklerimizle çalışmaları yapıyoruz” dedi.