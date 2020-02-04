Bu otomat tuvaletlerde zaman kaybını önleyecek, doktorlara büyük kolaylık sağlayacak

Erzurum'da üniversite öğrencilerinin tasarladığı cihaz tuvaletlerde zaman kaybını önleyerek, hastane çalışanlarına kolaylık sağlayacak. El yıkama ve kurutmanın aynı anda yapılmasını sağlayan bu cihaz ile doktor ve hemşireler ameliyat öncesi eldivenlerini tek seferde giyebilecek.

Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından el yıkama ve kurutmanın aynı anda yapılmasını sağlayan ‘El Yıkama Otomatı' üretildi. Cihazın farklı özelliği sayesinde yıkama ve kurutmadan sonra otomatla eldiven de tek seferde giyebilecek. Doktorlar ve hemşireler ameliyat öncesi el yıkamak ve eldiven takmak için artık zaman kaybetmeyecekler.

Türkiye'nin hızlı gelişen teknolojisine yeni bireyler kazandırmak amacıyla her aşamadaki teknolojik fikirlere destek vermek ve Türkiye'nin yatırımcılarıyla fikir sahiplerini bir araya getirmek için Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi geleceğin girişimcilerini yetiştiriyor.

ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi üyelerinden Girişimci Büşra Özerbaş ve ekibi tarafından el yıkama ve durulama işleminin yanı sıra eldiven giymenin de aynı anda yapıldığı el yıkama otomatı üretildi.

El sabunlama, yıkama ve kurutma işleminin ayrı ayrı yapılmasının zaman kaybı olduğunu bu nedenle aklına böyle bir fikir geldiğini ifade eden ETÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi Büşra Özerbaş, “Fikrimi evde otururken kristale girmek için bulmuştum. Burayı gezmeye geldiğimizde çok beğenmiştim. Akşam otururken böyle bir sorunumu fark ettim. Lavabolara giriyoruz sensöre elimizi uzattığımızda sabun geliyor, sonra suyu bekliyorum, sonra kurutmayı bekliyorum; boşuna zaman kaybı gibi göründü bana. Bunları nasıl birleştirebilirim diye düşündüm ve kendi el yıkma otomatımı buldum. Kristale başvurduktan sonra yeni bir takım oluşturdum. Takımım kendi alanında deneyimli kişilerden oluşuyor. Tasarımını yapmaya karar verdik, tasarıma önden bakıldığından sabunu andırması için beşgen şeklinde, yandan bakıldığında ise su damlası şeklinde. Dış kısmı bitti şuan içini yapma aşamasındayız” dedi.

“Sağlık personelinin işini kolaylaştıracak buluş”

Yaptıkları otomata yıkama, kurutmanın yanı sıra eldiven giydirme özelliğinin de eklendiğini kaydeden Özerbaş, “Ayrıca bir patent başvurumuz oldu. İlk patent başvurumuz reddedildi ama pes etmedik. Yanına da eldiven takma makinesini ekleyerek yurtdışında bulunan cihazlardan farklı kıldık. Bu cihazı eldiven takma makinesi ile birlikte kullanılırsa hijyenin daha maksimum tutulduğu yerlerde kullanıma açmayı düşünüyoruz. Hastaneler, ameliyathaneler, laboratuvarlar, temiz odalar gibi yerlerde kullanılabilir. Sadece makine kullanılırsa bu AVM, okullar, camiler belki ilerde evlerimize kadar girebilir. Hem zaman hem de işçi tasarrufu. Maksimum hijyen sağlıyoruz buda insanların isteyebileceği bir şey” diye konuştu.

ETÜ Kristal Merkezinin girişimcilerin rahat çalışması için ev ortamında dizayn edildiğini belirten Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Arş.Gör. Gürkan Kalınay ise, “17 girişimciyle birlikte ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi faaliyetlere başladı. 17 girişimcimizle birlikte geçen süreçte onlardan bir ön tasarım raporu istedik. Bu tasarım raporundan sonra şuan 5 girişimcimiz var. Bu girişimcilerden üçü patent aşamasında. Girişimcilerimizle birlikte amacımız Türkiye'nin katma değerine katkı sağlamak ve Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak. ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi sadece üniversite öğrencileri odaklı değil, 18 yaşını doldurmuş teknolojik tabanlı fikri olan her türlü girişimciye açık bir merkez. Merkezimiz ev ortamında, özgür bir ortam şeklinde dizayn edilmiş durumda” açıklamalarında bulundu.