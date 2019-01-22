Buharlaştırma yöntemi ile geniz eti ameliyatı

Dr. Yavuz Selim Yıldırım, kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığının artması ile birlikte, çocukların daha fazla hasta olduğunu bunun en önemli sebeplerinden bir tanesinin geniz eti olduğunu söyledi.

Hisar Hospital Intercontinental Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Geniz eti, burnun tıkanmasına sebep olarak gece boyunca ağızdan nefes almaya neden oluyor. Bu da boğaz enfeksiyonu sıklığını artırıyor” dedi.

Dr. Yıldırım, enfeksiyon geçiren çocukların antibiyotik kullanmak zorunda kaldığını, okullarına gidemediğini ve hastalıklarını çevresindekilere ve diğer çocuklara bulaştırdığını anlatarak, “Geniz eti, uyku bozukluğu, öğrenme güçlüğü, ağız yüz çene gelişim bozukluğu, işitme kaybı ve kulakta sıvı toplaması, konuşma bozukluğu, diş çürümesi, sık üst solunum yolu enfeksiyonu ve horlama gibi bir çok probleme neden olur. Günümüzde teknolojinin verdiği imkanlar ile bu problemlerden kolayca kurtulmak mümkün. Buharlaştırma yöntemi klasik geniz eti ameliyatına göre ağrı daha az, kansız bir cerrahi işlem çocuklarda kan kaybı olmuyor, yenileme olasılığı daha azdır. Çocuklar aynı gün içerisinde taburcu olabiliyor. Özel bir diyet kısıtlamasına gerek yok, ertesi gün okula dönebilir. Kanama ihtimalinin düşük olması önemli bir avantajdır. Buharlaşma yönteminde işlem ağız içerisinden yapılıyor, kamera ile burun içerisinde tüm geniz eti görülüyor. Dolayısıyla geride geniz eti dokusu kalmıyor. Bu nedenle yenileme ihtimali düşmüş oluyor” diye konuştu.

Buharlaşma yöntemi için koblatör denen özel bir cihaz ve özel bir uç kullanıldığını kaydeden Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Bu uçlar hastaya özel olarak kullanılıp atılıyor, buharlaştırma yöntemi ile bu ameliyatı yapabilmek için bu cihaza sahip olmak gerekiyor. Geniz eti ameliyatı doğumdan itibaren tıkayıcı özelliği belirgin ise her yaş grubunda yapılabilir. Geniz etinin büyümesi 8 yaşına kadar devam edebiliyor.8 yaşından 16 yaşına kadar küçülüyor, yukarıda saydığımız hastalıklara neden oluyorsa vakit kaybetmeden tedavi etmek gelecekte bir çok sağlık probleminden korunmayı sağlar. Geniz etine işlik eden bademcik büyümesi ve kulaklarında sıvı var ise aynı anda tedavi edilebiliyor. Buharlaştırma yöntemi ile geniz eti ile beraber bademcikleri de küçültmek mümkün” şeklinde konuştu.