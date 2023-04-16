Burası İzlanda değil Uzundere

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Ulubağ mezrası eşsiz doğasıyla büyülüyor. Bölgenin turizm anlamında keşfedilmesini isteyen bölge halkı bölgenin önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtiyorlar.

Mezrada bulunan Şelale 100 metreden fazla yükseklikten dökülüyor. Yemyeşil yayla ile uçsuz bucaksız uçurumların kesiştiği nokta görenleri büyülüyor. Erezyon sonucu oluşan uçurum yerleşim yerinin hemen alt kısmında bulunuyor.

Yaklaşık 50 haneye sahip olan mezrada yılın 2 ayı hariç hiç kimse yaşamıyor. Sadece çobanların konakladığı mezra ziyaret edenleri kendisine hayran bırakıyor. Bu bölgenin sosyal medyada paylaşılan videoları ilgi ile izleniyor.

Mezranın görselleri adeta İzlanda'yı anımsatıyor. Kış aylarında suyun az olması nedeniyle az akan Şelale Kar sularının erimesi ve Baharın gelmesiyle birlikte coşuyor. Bereketli topraklardan akan su uçurumdan düşerek sert kayalıklarla buluşuyor. Bahar aylarında yeşile bürünen vadi Şelale'nin coşmasıyla birlikte muhteşem bir görsel şölen oluşturuyor.

Uzundere Ulubağ Mahallesi muhtarı Ali Acar, mahallelerinin turistik amaçlı altyapıya sahip olduğunu belirterek “Bölge adeta yeniden keşfedilmeyi bekliyor” diye konuştu.