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Bursa Oltu Çayüstü Köyü Derneği'nden hemşerilerine destek

Erzurum Oltu Çayüstü Köyü Bursa Derneği’nce ihtiyaç sahibi hemşerilerine gıda ve temizlik yardımı yaparak zor günleri en az olumsuzluklarla atlatmaları hedefleniyor.

Erzurum Oltu Çayüstü Köyü Bursa Derneği'nce ihtiyaç sahibi hemşerilerine gıda ve temizlik yardımı yaparak zor günleri en az olumsuzluklarla atlatmaları hedefleniyor.


Erzurum Oltu Çayüstü Köyü Bursa Dernek Başkanı Hasan Çalışkan, yaptığı açıklamada, ‘'Dünya üzerindeki etkilerini her geçen gün arttırmaya devam eden ve ülkemizi de etkisi altına alan Korona virüsü salgınını el ele vererek kurallara uyarak en az vaka ile atlatmaya çalışıyoruz. Devletimiz her türlü desteği veriyor bizlerde çam sakızı çoban armağanı dernek olarak bizimde çorbada tuzumuz olsun diye ihtiyaç sahibi hemşerilerimize gıda ve temizlik maddeleri yardımında bulunduk. Emeği geçen yönetim kurulu üyelerime ve duyarlı hemşerilerime teşekkür ederim'' dedi.

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