Burun estetiğinde yeni trendler ve selfie modası

Dr. Volkan Kahya, güzellik anlayışının yıllar boyunca değişime uğradığını belirterek, “Zaman geçtikçe kıyafetler, saçlar,tarzlar ve hatta düşünceler bile değişmiştir. Elbette estetik cerrahiler de bu değişim sürecinden nasibini almıştır. Estetik cerrahilerdeki bu değişim sürecinin bir faktörü tecrübe iken diğeri de gelişen teknolojidir. Ve tabi ki yaşanılan dönemin etkisi de göz ardı edilemez” dedi.

En sık yapılan estetik cerrahi olan burun estetiğinin de bu değişim sürecinden nasibini aldığını dile getiren Op. Dr. Volkan Kahya, “Özellikle son otuz yılda yaşanılan bu değişim süreci kendini hissettirmiştir. 90‘larda çok daha biyonik yapılı görünümlü burunlar görülürken 2000 ‘lerin başında daha çok minik ve burun sırtı derince alınmış burunlar çokça gözümüze çarpmaktaydı. Cerrahi paylaşımların ve internetin yaygınlaşmasıyla koruyucu cerrahiler ön plan açıktı ve daha doğala yakın ,estetik olduğu belli olmayan burun yapıları görülmeye başladı” diye konuştu.

Op. Dr. Volkan Kahya, son yıllarda ise sosyal medyanın yaygınlaşması ve selfie çılgınlığının baş göstermesiyle doğala yakın havalı burunlar yine trend haline geldiğini ifade ederek, “Aslında olması gereken ölçülerin biraz daha estetik çizgilerle bezenmesi olarak tarif edebiliriz. Burun sırtında hafif bir kavis burun ucunun belirgin olduğu ve burun ucunun kalkık olduğu (erkekler bu tarifin dışında) burunlar bu tarife uymaktadır. Son dönemin bir diğer trendi ise kişiye göre burun tasarlamasıdır. Buda kişinin hayat görüşü, mesleği,cinsiyeti, vücut yapısı ve yüz uyumuna göre hasta ile konuşularak burun tasarımı yapılmasıdır. Tüm bu bilgiler gösteriyor ki genel olarak son yıllarda erkeklerde daha düz ve kavissiz burunlar moda iken hanımlarda hafif kavisli doğala yakın havalı burunlar modadır. Tabi burada kişinin istekleri ve beklentileri çok önemlidir

Son yıllarda bu modanın oluşumunda büyük katkısı olan SELFİ 2ye değinmeden olmaz tabi. Selfie fotoları yakın plandan çekildiği için tüm yüz asimetrilerini ve ayrıntılarını ortaya koyması ve objeleri olduğundan büyük göstermesi nedeniyle kişilerin önceden önemsemediği ayrıntıların ön plana çıkmasına yol açmaktadır. Bu durumda kişilerin kendilerinini beğenmemelerine ve yüzlerindeki bazı oluşumları büyük görmelerine ya da şekilsiz görmelerine neden olmaktadır.Bu yüzden selfi çekerken mümkün olduğunca kamerayı fazla yaklaştırmamak gerekir.

Selfide göz, burun, dudak üçlüsü çok önemli rol arz eder. Bunların birbiri ile uyumu, burnumuzun; burun sırtı ve burun ucu arasındaki yumuşak geçişi selfimizin güzel çıkmasını sağlayacaktır. Sonuç olarak sosyal medyanın bu kadar yoğun kullanıldığı bu dönemde görsel algılar çok ön plana çıkmaktadır. Bolca selfilerin çekildiği son yıllarda yüze uygun doğala yakın havalı burunlar trend olmaya devam edecek gibi duruyor.” şeklinde konuştu.