Dr. Zeliha Kapusuz Gencer, burun estetiğinin 3 şartı olduğunu söyledi.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeliha Kapusuz Gencer, “Burun estetik ameliyatları burun ameliyatları arasında Türkiye de birinci sıradadır. Burun Estetiği isteyen hastaların bizden genellikle 3 beklentisi vardır bunlar; iyi görünüş, iyi nefes alabilmek, estetikten sonra morluk ve şişliğin oluşmaması. İyi görüntülü nefes alabilen burunlar tabi ki biz cerrahların amacıdır. Bazen çok kötü burunlar mükemmel olmasa da bu burunları öncesi ile karşılaştırarak değerlendirmek doğru olandır. Zaman zaman nefes almak zaman zamanda görüntü hastalarımız açısından öne geçse de önemli olan ikisinin orta bir noktada buluşturarak nefes alabilen doğal burunlar yapmak bizim amacımızdır. Küçük ve minnak olduğu için belki çok güzel ve estetik görünen bir burun nefes alamadığında ilk başta hastayı mutlu etse de zamanla hastamızda da memnuniyetsizlikler ortaya çıkacaktır” dedi.

Morluk açısından en az travmatik yapılan operasyonların daha az kanama ve daha az morluğa neden olacağını ifade eden Dr. Gencer, “Ama bütün faktörler doktora bağlı değildir. Hasta operasyon öncesinde kanama parametreleri açısından kontrol edilmeli ve normal olmayan hastalar operasyon için normal değerler sağlandıktan sonra alınmalıdır. Bayan hastalarımız da özel dönmelerinde kanda kanamayı artıran faktörler daha fazla olduğu için bu dönmelerde ve bu dönemlere yakın opere edilmemelidir. Bütün bu kontrol edilebilir faktörlerin yanında kişisel kontrol edilemeyen ödem ve morukta etkili olan faktörler arasındadır. Operasyon öncesinde yada sonrasında kanamayı artırabilecek ilaç, yiyecek ve durumlardan da uzak durulması gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.