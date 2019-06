Dr. Yusuf Can, burun eti problemine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Yusuf Can, “Sağlıklı bir yaşam için burundan rahat bir nefes alabilmek çok önemlidir. Burnun iç bölümünde solunuma en etkili olabilecek iki yapı mevcuttur. Birisi burun orta bölmesi yani septum, diğeri ise burun içi 2 taraf da ortalama 3'er adet olan (alt, orta ve üst) burun etleri yani konkadır. Burun etleri gün içerisinde belirli aralarla dönüşümlü olarak şişip inerler. Bu sayede sağlıklı nefes almayı düzenlerler. Kış aylarında, solunum yoluyla alınan hava, haliyle vücut dengesine göre soğuk niteliktedir. Soğuk havalarda solunum yoluyla alınan gerekli hava, burun eti tarafından ısıtılmakta ve nemlendirilmektedir. Burunun her iki tarafında da bulunan burun etinin görevi, akciğere nefes yoluyla çekilen havanın solunum için uygun hale getirilmesidir. Soğuk havalarda, burun etinin içindeki kan damarlarının kanla dolarak gerçekleştirdiği ısıtma ve nemlendirme işlemi sonucunda, akciğerler havayı alabilecek hale gelmekte ve solunum fonksiyonu sağlanabilmektedir. Bazı durumlarda ise, burun etinde gereğinden fazla ve anormal nitelikte büyüme gerçekleşebilmektedir. Meydana gelen bu büyüme çeşitli problemlere sebep olabilmekte ve ilaçla tedavi edilemeyen durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu durumlarda burun etine ameliyat uygulanarak, küçültülmesi gerekmektedir” dedi.

Burun etlerinin, yumuşak doku ve kemikten oluştuğunu ifade eden Dr. Can, “Burun eti büyümesi, genellikle alt kısımda ve orta kısımda meydana gelmektedir. Üst kısımda burun eti büyüme sorunu pek oluşmamaktadır. Burun etinde meydana gelen büyüme, yumuşak dokuda ya da kemikte ortaya çıkabilmektedir. Ancak bazı durumlarda, hem kemikte hem de yumuşak dokuda anormal nitelikte büyümeler meydana gelebilmektedir. Burun etinde meydana gelen büyümelerin sebeplerini genel olarak şu şekilde sıralayabilmekteyiz; Hamilelik durumlarında; burun etinde büyüme meydana gelebilmektedir. Alerjik reaksiyonlarda; burun eti alerjik hassasiyet sonucu şişebilmekte ve meydana gelen bu şişme burun etinde büyümeye sebep olarak, nefes fonksiyonlarını etkileyebilmektedir. Burun eğriliği; burun etinde büyümeyi beraberinde getirebilmektedir. Burunun her iki tarafında bulunan burun eti, bu bölgede meydana gelen ya da mevcut olan bir deformasyon sonucu büyüme gösterebilmektedir. Kullanılan ilaçlar; üst solunum yolu hastalıklarının tedavisini sağlarken, içlerinde barındırdığı kimyasallar nedeniyle burun etinin büyümesine sebep olabilmektedir. Özellikle burun açıcı spreylerin ve burun damlalarının 5 günden uzun süre diliminde kullanılması durumunda, burun içinde kuruma meydana gelebilmekte, burun eti büyümesi sorunlarını beraberinde getirebilmektedir. Kimyasal niteliğe sahip ilaçlar, bir sorunun tedavisini sağlarken, başka bir sorunun ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Alerji; toz, polen vs. gibi etkenler alerjisi bulunan insanlar, bu gibi içeriklere sahip havayı soluduktan sonra burun etlerinde uzun süre kalıcı nitelikte şişlikler meydana gelebilmektedir. Bu durumlarda alerjisi olan insanlar için nefes almak, oldukça zor hale gelebilmektedir. Enfeksiyonlar; kişilerde burun etlerinin şişmesine ve solunumun zor hale gelmesine sebep olabilmektedir. Özellikle viral enfeksiyonlar ve sinüzit gibi tekrar gösteren hastalıklar, burun etlerinin şişip büyümesine sebep olabilmektedir. Çevresel faktörler; insan sağlığı üzerinde en direk etkiyi solunum yoluyla oluşturmaktadır diyebiliriz. Solunan havanın kirli olması, sigara içilen duman altı ortamlarda bulunmak gibi örnekleyebileceğimiz dış faktörler, burun etinde büyümeye sebep olabilmektedir. Özellikle, içinde yaşanılan veya uzun vakit geçirilen ortamların havasız olması, burun etinde büyüme meydana gelmesine sebep olabilmektedir. Orta burun etinde şişme ise daha farklıdır. Bu şişme genellikle orta konkanın iç kısmın hava ile dolması şeklinde olur (konka bulloza )” şeklinde konuştu.