Burun sorunlarına ameliyatsız çözüm

Meltem Ayran, burun sorunlarının bir çok kişi için can sıkıcı sorunların başında geldiğini belirterek, “Ancak ameliyatsız burun estetiği olarak da adlandırılan burun dolgusu ile sorunlu burunlara çözüm olabiliyor” dedi.

Meltem Ayran, “Burnunuzun görüntüsünü kısa sürede değiştirmek istiyorsanız Burun Dolgusu sizin için iyi bir seçenek olabilir” diyerek Burun Dolgusu konusunda önemli bilgiler verdi.

“Eskiden küçük burun deformiteleri için bile operasyon yapılırdı. Şimdi artık öyle değil” diyen Dr. Meltem Ayran şöyle devam etti : “Eğer, doğru dolguyla artistik bakış açısına sahip tecrübeli bir hekim biraraya gelirse, burnunuz daha küçük, daha formda, kamburları ya da çukurları onarılmış, hatta ucu da kalkmış hale gelebilir. Burun dolgusu için uygun aday olup olmadığınızı öğrenmek için doktorunuzdan randevu alabilir ve bunun cevabını öğrenebilirsiniz.

Hastalarının fotoğraflarını gönderip klinikten ön bilgi alabildiğini söyleyen Dr. Ayran, burun dolgusu ile birçok hastanın ameliyattan vazgeçtiğini de belirtti.

Dr. Ayran, “Ortalama 20 dakika süren bir işlemle anında sonuç elde edebilirsiniz. Sonuç, elbette kişiden kişiye değişecektir. İyileşme süresi yok. Çok minik miktarda şişlik olabilir o da kısa sürede geçer. Kalıcılık metabolizmayla ilişkili olmakta birlikte 1-1,5 yıl civarındadır.” Dedi.