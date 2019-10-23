Burun sorunlarına neştersiz çözüm

Meltem Ayran, burun sorunlarına ameliyat dışında alternatif sunabildiklerini söyledi.

Medikal Estetik Uzmanı Meltem Ayran, “Özellikle çocukken burnumuzu çarparız, düşeriz, burnumuzdan defalarca travma alırız. Bu yüzdendir ki hem kıkırdak yapımızda hem kemik yapımızda bozukluklar eğrilikler hemen hemen hepimizde vardır. Burunda oluşan sorunlar kişilerin hem sosyal hayatını hem de psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle giderilmesi gereken bir sorundur” dedi.

Burun sorunlarına ameliyat dışında alternatif çözüm sunabildiklerini ifade eden Ayran, “Burun dolgusu hem ameliyat olmamış kişilerde hem de ameliyat olmuş kişilerde iyi bir seçenek olabilir. Çoğu kişi ameliyattan korkar, geri dönüşümsüz bir işlem olması ya da anestezi alacak olmaları onlar için ürkütücü olabilir. Kesin ameliyat endikasyonu olan hasta tabii ki ameliyat olmalıdır. Ancak ameliyatsız da burun ucunu kaldırabilir, asimetrileri düzeltebilir, çökmeleri onarabiliriz. Burun dolgusunun yanında burun askısı da son yıllarda sıkça kullandığımız bir yöntem. Burun askısı, özellikle cildi kalın ve cilt altı yağ dokusu fazla olan kişilerde iyi bir alternatif olabilir. Lokal anestezik bir krem uygulamasının ardından, çok ince iğne veya kanül kullanarak 15-20 dakika gibi bir sürede sizi mutlu edecek bir değişime kavuşabilirsiniz. Yine aynı gün gündelik yaşamınıza rahatça devam edebilirsiniz” açıklamalarında bulundu.