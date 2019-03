Büyük zaferin yıl dönümünde şühedaya vefa

Aziziye Belediyesi Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıl dönümünde aziz şehitlerimizin isimlerinin yaşatılacağı Şüheda Parkı'nı hizmete açtı.

Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında ilçeye kazandırılan park, 2 bin 600 metrekare alana sahip ve ahşap konseptiyle dikkat çekiyor.

Parkın merkezinde 20 metre yüksekliğinde tamamı ahşaptan oluşan 4 katlı yel değirmeni bulunuyor.

Yel değirmeni ahşap dışında mimari detay ve konstrüksiyon-imalat olarak içeresinde hiçbir metal madde barındırmıyor, aynı zamanda balkonu ve seyir terasıyla da kartpostallık görüntü oluşturuyor.

Parkın içerisinde yer alan aydınlanma elemanlarında ise Erzurumlu olup vatan müdafaasında şehit olan asker, polis, diğer meslek gruplarıyla, vatandaşlarımızın isimleri yer alıyor.

24 saat kapalı devre kamera sistemiyle izlenen park; ahşap kamelyaları, ahşap konseptli oturma grupları, engelsiz çocuk oyun gruplarıyla günün her saatinde hizmet verebilecek.

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

Programın açılış konuşmasını yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan,”Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferimizin yıl dönümü. Bizlerde bu vesileyle şühedanın isimlerinin unutulmaması ve bölgemizden çıkıp yurdun farklı bölgelerinde vatanı savunurken şehadet şerbeti içen şehitlerimizin bir arada anılmaları düşüncesiyle yola çıktık. Şehrimizde bu anlamda standartları çok yüksek ve yaşam alanının merkezinde bulunan Şüheda parkımızın açılını gerçekleştiriyoruz. Parkımızın her bir kaidesinin üzerine aziz şehitlerimizin isimleri, şehadet ve diğer bilgileri yer almakta. Ahşap modeller üzerinden oluşturduğumuz parkımızda benzer örnekleri de sıkça göreceksiniz. Bu güzel parkın oluşturulmasında bizlerin yanında olan ve emeği geçen her kardeşime yürekten teşekkür ediyor, birlikte güçlü olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

GENÇLERİN BİLİNCİNE HİTAP EDECEK

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın gençlerin bilincine hitap edebilecek bir çalışmaya imza attığını söyledi. Öz,”Batı toplumuna baktığımızda, tarihlerine mal olmuş kahramanların ve şahsiyetlerin bir yerde heykellerinin olduğunu görüyoruz. Bunun bir örneği olarak bu parkta kitap okuyan, ders çalışan kardeşlerimiz bu vatanın nasıl kazanıldığını çok iyi görecekler. Çocuklarımız bu bilinçle büyüyüp, buna göre hareket edecekler. Böylesine değerli bir çalışma için Belediye Başkanımız Muhammed beye ve ekibine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

AK PARTİ EN İYİSİNİ YAPAR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen,"Aziziye ilçemize şehitlerimizin isimlerinin yer aldığı güzel bir park inşa edildi. Eğer konu AK Parti ise her zaman en iyisini yapar. Bu hizmetler AK Parti ile üretildi. 31 Mart gecesi ülkemizi istemeyen mihraklar İnşallah gerekli dersi alacaklardır. Aziz milletimiz sandıkta verecekleri cevapla bizi bölmek ve yok etmek isteyenlere gerekli cevap vereceklerdir. 104. Yıl önce Çanakkale'de aziz şehitlerimiz canlarını ve kanlarını verdiler. Aynı ruh ve aynı iman yine devam etmektedir. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize de sağlıklı ve sıhhatli ömürler diliyoruz." şeklinde konuştu.

MİLLİ BİLİNCİ AYAKTA TUTMAK MÜBAREK BİR İŞTİR

Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, mili bilinci ayakta tutmak kadar mübarek bir iş olmadığını ifade ederek sözlerine başladı.

Aydemir sözlerine şöyle devam etti: "Bugün çok özel bir gün. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Bu vatanın bir tapusu var ise, bu tapunun üzerinde de vatanın sahiplerinin adı yazıyorsa, bu tek tek şehitlerin ve ailelerinin adıdır. Bizler için diğer hükmü geçerlidir. Onları unutmamak ve anmak adına böylesine güzel bir yapıyı inşa eden kardeşimize şükran duyacağız. Genç bir kardeşimiz ve Türkiye'nin en genç yaşta hizmet veren belediye başkanı. Ama olgunlukta ve birikimde en zirvede kardeşimiz. Kendileriyle iftihar ediyoruz. AK yaklaşım, AK siyaset tarzı milletimize huzur enjekte edebilmek için bu ve bunun gibi park alanlarını her vesile inşa etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da millet bahçelerini ülkemize kazandırmanın startını verdiler. Bu ve bunun gibi güzel parklarımızdan her vesile yararlanacağız. Bu parka her geldiğimizde bize bu vatanı toprak yapan ve kanlarını akıtan şehitlerimiz ile onların ailelerine özel bir hat açacağız. Onlarla iftihar ediyoruz. Onlara ne yapsak azdır." dedi.

Saltuklu Mahallesi'nde inşa edilen parkın açılışına Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti ve MHP yöneticileri, şehit yakınları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.