Büyükşehir araç filosunu güçlendiriyor

Büyükşehir Belediyesi 13. Araç Filosu'nu düzenlediği programla kamuoyuna tanıttı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Erçişli ile diğer yetkililerin katıldığı tanıtım programında yeni araçlar vatandaşlara anlatıldı. Başkan Sekmen, burada yaptığı konuşmada, “Devletimizin muazzam bir yapıtaşı olan yerel yönetimlerimiz, istikrarla büyüyen Türkiye'nin yol haritasını oluşturmaktadır. Anadolu'nun gözbebeği olan Erzurum, Büyükşehir Belediyemizin hizmet seferberliğiyle gün geçtikçe büyümektedir” dedi. “Şehrimizde insanlarımızın refahını artırmak, beşeri sermayemizi güçlendirmek, modern ve yaşanabilir bir kente ulaşmak için kamu kaynaklarını yatırıma çevirmeye devam ediyoruz” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Çağın modern gereksinimlerini şehrimizin emrine sunan Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak halkımıza ulaştırılan hizmetlerin kalitesini artırmak adına makine parkımızı sürekli yeniliyoruz. 5 yılda araç filosunu kat ve kat güçlendiren Erzurum Büyükşehir Belediyesi, modern teknolojinin bütün imkânlarından yararlanarak araç parkını yenilemeye devam ediyor. 19 araçtan oluşan 13. Araç Filomuzda; 5'i 9 metre, 2'si de 12 metre uzunluğunda 6'sı doğalgazla 1'i de dizelle çalışan toplam 7 otobüs, 3 tanker, 5 otomobil, 2 vinç ve 2 bakım aracı bulunuyor.”

“İNSANI MERKEZE ALAN BİR ANLAYIŞIN MENSUBUYUZ”

Başkan Mehmet Sekmen, “İnsanı merkez alan bir anlayış içerisinde vatandaşlarımızın dua ve desteğiyle Erzurum'u her alanda kalkındırmaya, yeniden ihya ve inşa etmeye devam ediyoruz” diye konuştu. Sekmen, şöyle devam etti: “Ekonomide, eğitimde, sağlıkta, tarımda, hayvancılıkta, sanayide, üretimde, kentsel dönüşümde, ulaşımda, çevrede, kültür ve sanatta, sporda bu mübarek şehri layık olduğu yere taşımak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselen şehri Erzurum'un kutlu yürüyüşü inşallah 31 Mart seçimleriyle daha da güçlenecek ve daha da büyüyecek. Milli iradenin mihenk taşı Erzurum'a en iyi hizmetleri sunma noktasında gece gündüz demeden çalışmaya dünden daha büyük bir şevk ve heyecanla devam etmekteyiz. Gayret bizden, Tevfik Yüce Allah'tan...” Konuşmaların ardından filonun açılışı yapıldı, araçların tanıtımı gerçekleştirildi.