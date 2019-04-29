Büyükşehir Belediyesine “Halk Günü” ilgisi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in “Halk Günü” buluşmaları, birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, görev başına geldikleri ilk günden bu yana katılımcı bir yönetim anlayışı ortaya koyduklarını belirterek, Halk Günü etkinliğini bu manada önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Başkan Sekmen, çözümünü bekledikleri çeşitli sorunlarla Büyükşehir Belediyesi'ne gelen vatandaşları yakın ilgi ve sıcaklıkla ağırladıkları Halk Günü etkinliğinde, istişare ve görüş alışverişinde bulunma fırsatı da yakaladıklarını anlatarak, “Buraya gelen vatandaşlarımızın sorunlarını çözmekle ve ihtiyaçlarını gidermekle mükellefiz. Elbette bulunduğumuz makamın, yasalarımızın ve imkânlarımızın ölçüsünde vatandaşlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Bununla birlikte yine kapımızı çalmış olan vatandaşlarımızın projelerini, görüş ve önerilerini de dikkate alıyor, değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Halk Günü buluşmalarına katılarak Başkan Sekmen'le bir araya gelen vatandaşlar, karşılaştıkları ilgi ve Büyükşehir Belediyesi'nin çözüm odaklı yaklaşımından duydukları memnuniyeti ise; “Sayın Başkanımız, sorunlarımızı çözüme kavuşturma noktasında elinden geleni yapıyor. Erzurum'a dair beklentilerimizi soruyor, görüşlerimizi alıyor. Bu yüzden kendisine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde ifade ettiler.

Diğer taraftan Başkan Sekmen, özellikle gençlerden gelen öz çekim yapma taleplerini geri çevirmezken, Halk Günü'ne katılan ve cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirmeye çalışanlar ise, yine birbirinden renkli görüntüler oluşturdu.