Büyükşehir e-belediye bilgi sistemine geçti

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi'ne geçti.

Sisteme dahil olan ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ni (EBYS) kullanan ilk dört Büyükşehirden de biri olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde bundan böyle evrak işlemleri elektronik ortamdan sağlanacak. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın işbirliğinde yapılan çalışmada, kurum çalışanlarına sistem ilk önce düzenlenen eğitim çalışmasıyla anlatıldı. Altyapısı kurulduktan sonra sisteme dâhil olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 14 Ocak tarihi itibariyle EBYS'ye geçti.

“BÜYÜKŞEHİR TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Her toplumsal değişim sürecinin kendine özgü nedenleri ve özellikleri vardır. Yaşanan her toplumsal ve ekonomik aşama yeni üretim ve tüketim ilişkileri, yeni yönetim anlayışları ve çağı yansıtan teknolojik araçları ile toplumların ekonomik ve sosyal yaşamında belirleyici rol oynamıştır. Çağımızın en kullanılabilir teknolojik gelişmelerinden biri olan Elektronik devlet ya da kısaca e-Devlet kavramı, vatandaşların aynı zamanda özel kurum ve kuruluşların kamu kurumlarıyla olan mal, hizmet ve bilgi alışverişi şeklindeki ilişki ve işlemlerin bilgi ve iletişim teknolojilerinin yardımıyla elektronik ortamda gerçekleşmesidir” dedi.

BAŞKAN SEKMEN e-BELEDİYE'NİN ÖNEMİNİ ANLATTI

e-Belediye Uygulaması'na vurgu yapan Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Kente ilişkin verilerin güncel teknolojiye dayalı bilişim teknolojileri destekli çalışmalarla yönetilerek bu verilerden kent ve toplum yararına çeşitli bilgiler üretilmesi ve etkin bir biçimde vatandaşların hizmetine sunulması amacıyla e-Belediye uygulamasını ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve uygulayan kurumların başında gelmekteyiz. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı ile Elektronik Belge Yönetim sistemi (EBYS) için protokol imzalandı akabinde eğitim ve altyapı çalışmaları tamamlandı. 14 Ocak itibariyle EBYS'ye geçtik. Projeye dahil olan dördüncü Büyükşehir Belediyesi'yiz. e-Belediye sisteminin diğer modüllerini de önümüzdeki aylarda kullanacağız.”