Büyükşehir marketlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte piyasaya yönelik denetimlerini artırdı.

Marketler ve gıda toptancılarına yönelik denetimde temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik fiyat, etiket ve gramajlar kontrol edildi. Denetim ekipleri marketlerde rafları kontrol ederek, etiketleri inceleyip fahiş fiyat artışı ve gramaj eksikliğinin olup olmadığını yerinde inceledi. Denetimlerde, arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler tek tek tespit edilerek firmalara gerekli cezai işlem başlatıldı. Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara Ticaret Bakanlığı tarafından cezai işlem uygulandı. Ayrıca denetimlerde 6502 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı olduğu görülen ürünler için de gerekli işlemler yapıldı. Yetkililer, piyasa denetimlerinin artacağını bildirdi.