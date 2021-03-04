Büyükşehir Sosyal Belediyecilikte de zirvede

Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hazırlanan sosyal sorumluluk projesiyle birlikte engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların evde bakım hizmetleri ve ev temizlikleri yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje sayesinde engelli ve 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara ev temizliklerinden kişisel bakımlarına, medikal malzeme ihtiyacından psikolojik danışmanlık desteğine varıncaya kadar birçok hizmet sunuluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Başlattığımız yeni proje ile şehrimizde bulunan engelli ve 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evlerinde birçok hizmeti sunuyoruz. Bu özel projeyi daha da genişleterek inşallah ilçelerimizde de uygulamaya geçireceğiz” dedi.

“Engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmamız ve onların sürekli yanlarında olmamız gerekiyor” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Çünkü bu her şeyden önce insani ve vicdani bir sorumluluktur. Eğer ki, doğuştan ya da sonradan bedensel olabilir, zihinsel olabilir, bir şekilde sosyal yeti ve yeteneklerini kaybetmiş herhangi bir kardeşimizin karşı karşıya kaldığı sorunları kendi problemimiz gibi göremiyorsak; vicdani sorgulamaya önce kendimizden başlamamız gerekiyor demektir. O yüzden hepimizin ve özellikle de yöneticiler olarak bizlerin en büyük görevi, engelli kardeşlerimizin toplumsal yaşam adını verdiğimiz sistem içerisine eşit haklarla eşit bireyler olarak katılımlarını sağlamak ve bu yöndeki engelleri tek tek ortadan kaldırmaktır.”