Büyükşehir-Üniversite işbirliğiyle dev hayvancılık projesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik olarak yaptığı atılımlara bir yenisi daha eklendi. Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ile birlikte “Doğu Anadolu Bölgesi'nde Embriyo Transferiyle Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi Kurulum Projesi” için ortaklık sözleşmesi imzaladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın karşılıklı olarak imza altına aldıkları sözleşmeyle birlikte Erzurum ve bölge hayvancılığının gelişimine büyük katkı sunacak olan proje için ilk adım da atılmış oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi ile birlikte yürütecekleri bu prestij projenin hayvancılık sektörüne yeni ivme kazandıracağını belirterek, “Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Erzurum'da tarım ve hayvancılık yatırımlarını sürekli önemsediklerinin altını çizen Başkan Sekmen, “Erzurum bilindiği üzere öteden beri tarım ve hayvancılık merkezi olmuş bir şehirdir. Geçmişte yürütülen yanlış tarım ve hayvancılık politikaları yüzünden eski cazibesini kısmen kaybetmiş olsa bile Hükümetimiz 18 yıldır Erzurum'u yeniden tarım ve hayvancılığın merkezi haline getirmek için yoğun bir çaba harcamaktadır. Bu manada Atatürk Üniversitemizle birlikte Erzurum'da Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi'ni kuruyoruz. Bu merkez sadece Erzurum'daki hayvancılık faaliyetlerine değil, aynı zamanda bölgenin diğer illerindeki hayvancılık sektörlerine bile büyük bir ivme kazandıracak” diye konuştu.

Proje kapsamında Atatürk Üniversitesi tarafından elde edilecek embriyoların taşıyıcı düvelere transfer edileceğini anlatan Başkan Mehmet Sekmen, bu transfer sonucunda nitelikli damızlık düve sürülerinin elde edileceğini ve dolayısıyla bölge hayvancılığının çok önemli bir avantaj elde etmiş olacağını dile getirdi. Bu kapsamda yüzlerce baş hayvan kapasiteli bir merkez kurulacağını ve Atatürk Üniversitesi ile birlikte koordineli bir biçimde damızlık düve sürüleri elde edilmesini sağlayacaklarını söyleyen Başkan Mehmet Sekmen, “Bu aynı zamanda ilimiz ve bölgemizdeki ıslah çalışmaları için de önemli bir dönemeç olacak. Hem nitelikli damızlık sürüler elde etmiş olacağız, hem de bu bölgenin fizik ve iklim koşullarına uygun türlerin gelişimini ve sayılarının artmasını da sağlayacağız” diye konuştu.

Başkan Mehmet Sekmen, salgın sürecinin sona ermesiyle embriyo üretimine başlanacağını ve transfer işleminin Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi'nin işbirliğinde gerçekleştirileceğini bildirerek, çalışmanın Erzurum ve bölge için şimdiden hayırlı olması dileklerinde bulundu. Başkan Sekmen, protokole kendi makamında imza koyarken, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da, sözleşmeyi rektörlük makamında imzaladı.

Erzurum ve bölge hayvancılığına prestij kazandıracak söz konusu projeyi Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Çomaklı ise “Atatürk Üniversitesi olarak bölgemizin kalkınma sürecine katkıda bulunacak her çalışmanın yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.