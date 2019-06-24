Büyükşehir'de “Sıfır Atık” seferberliği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde “Sıfır Atık” seferberliği başlatıldı. Çevre kaynaklarının daha verimli kullanılmasından bilinçli bir topluma, atık miktarlarının azaltılmasından atıkların geri dönüştürülmesine varıncaya kadar içerisinde birçok aşamayı barındıran seferberlik kapsamında ilk adım ise, özel olarak hazırlanmış bir kitapçıkla atıldı. Büyükşehir Belediyesi, “Temiz-Yaşanabilir Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma” hedefi doğrultusunda işe “Sıfır Atık” farkındalığı oluşturarak başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, çevresel atıkların yeniden değerlendirilmesi halinde ekonomiye sağlanacak katkıları “Sıfır Atık” adlı bir kitapçıkta topladı. Şehrin muhtelif noktalarında dağıtımına başlanan kitapçıkta, sıfır atık prensibinin neden temel bir hedef olarak belirlenmesi gerektiği, bütün ayrıntılarıyla anlatıldı.

SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz, gelişmiş ve yaşanabilir bir kent bırakılması amacıyla Erzurum'da da geniş kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını bildirdi. Atıklarla ilgili hem etkin bir toplama sistemi kurulması ve hem de atıkları geri dönüşümünün sağlanarak ekonomik kazanç elde edilebilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Sekmen, bu yöndeki çalışmaların Çevre Kanunu ve mevzuatlar gereği ilçe belediyeleri ile koordinasyon halinde yürütüldüğünü kaydetti. Başkan Sekmen, “Belediyemiz bünyesinde atık yönetimine ilişkin yürütülen faaliyetler Sıfır Atık Projesi kapsamında hız kazanmıştır. Atıkların ayrı toplanması için altyapı güçlendirilmiş ve toplanan atık miktarlarıyla ilgili ölçümler yapılmaya başlanmıştır. Sıfır Atık Projesi ile çalışmaların hız kazanması ve atık toplama veriminin artması hedeflenmektedir. Kurumumuzda, sıfır atık yönetimine ilişkin çalışmaların sistemli ve verimli biçimde yürütülmesi için ‘Sıfır Atık Yönetim Planı' hazırlanarak yol haritamız belirlenmiştir” diye konuştu.

“SIFIR ATIK” KİTAPÇIĞINDA YOK, YOK!

Süreçte attıkları en önemli adımlardan birisinin farkındalık oluşturma yönünde olduğunu dile getiren Başkan Sekmen, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı uzmanlarınca hazırlanan kitapçığın işte bu amaca hizmet edeceğini dile getirdi. Başta okullar ve eğitim kurumları olmak üzere şehrin muhtelif noktalarında dağıtılan kitapçıkta “Sıfır Atık Projesi” ile ilgili bilinmesi gereken tüm ayrıntılara yer verdiklerini söyleyen Başkan Sekmen, “Örneğin bu kitapçığı bir kez gözden geçirmiş olan herkes, mutfak artıklarının dahi bitkisel gübreye dönüştürülebildiğini öğrenecek. Bir ton atık kâğıdın geri kazanılmasının 17 ağacı kesilmekten nasıl kurtardığını ve 12 bin 400 metreküp sera gazı oluşumunun bu sayede nasıl engellendiğini de, yine bu kitapçıkta anlattık. Bunlara ilaveten çevremizde sıklıkla gördüğümüz mavi, yeşil, kırmızı, gri ve sarı geri dönüşüm kutularının hangi anlama geldiğine ve hangi renklerin hangi atıkları ifade ettiğine de, yine tüm detaylarıyla kitapçığımızda yer verdik” ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL SORUMLULUK VURGUSU

“Sıfır Atık” kitapçığının Erzurum'da bir süredir dağıtımda olduğunu ve içerisindeki kıymetli bilgileri şehrin tüm noktalarına ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Her konuda olduğu gibi, çevre temizliği ve çevreyi koruma alışkanlığı doğrudan bilinç ve farkındalıkla alakalı. Bu yüzden de insanımızı hem ‘Sıfır Atık Projesi' hakkında bilgilendirmek ve hem de bu süreci toplumsal bir sorumluluğa dönüştürerek şehrimizi hep birlikte koruma altına alalım istedik. Dolayısıyla bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlerle birlikte işbirliği halinde olduğumuz tüm kurum ve kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.