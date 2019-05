Büyükşehir'den 85 bin kişiye iftar yemeği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofraları, Ramazan ayının başından bu yana tam 85 bin kişiyi ağırladı.

Şehir merkezinde üç ayrı noktada kurulan iftar çadırlarının dışında, ihtiyaç sahibi aileler ve hatta öğrencilere bile yemek ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, bu Ramazan geleneğini ilçelere taşımayı da ihmal etmedi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, her gün bir ilçede iftar sofrası kurarak, Ramazan coşkusunu on binlerle paylaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Ramazan paylaşmak ve yardımlaşmaktır” diyerek, Erzurum'da kurdukları iftar çadırlarının hem hoş bir gelenek ve hem de sosyal dayanışmaya verilebilecek en güzel örnek olduğunu kaydetti.

“SOFRALARIMIZDAN BEREKET EKSİK OLMASIN”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum şehir merkezinde üç ayrı noktada kurdukları çadırlarda bugüne kadar on binlerce insanın iftar coşkusu yaşadığını ifade ederek, Ramazan ikramlarının bununla sınırlı kalmadığının altını çizdi. Evlerine kadar iftar yemeği ulaştırılan ihtiyaç sahibi ailelerin dışında yurtlarda barınan öğrencilere varıncaya kadar hemen herkesi düşündüklerini anlatan Başkan Sekmen, “Hamdolsun, Ramazan ayı başından bugüne kadar sofralarımıza tam 85 bin kişiyi konuk ettik. Allah şen etsin, sofralarımızdan bereket eksik olmasın” niyazında bulundu.

16 GÜNDE 85 BİN KİŞİYE İFTAR YEMEĞİ

Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofralarındaki günlük yemek dağıtımının 5 bin 400 dolayında olduğunu ve 16 gün boyunca 85 bin kişiyi konuk ettiklerini açıklayan Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Aziziye Parkı'nda kurduğumuz iftar çadırında her gün yaklaşık 2 bin 400 kişiye iftar yemeği veriyoruz. Narmanlı Camii iftar çadırımızda 800, Mevlana Vadisi çadırımızda ise her gün 400 kişiyi ağırlıyoruz. Bunlara ek olarak iftar saatinde görev başında olan yaklaşık 800 kamu çalışanımıza ve ihtiyaç sahibi ailelerimizle öğrencilerimize de yemek ulaştırıyoruz. Yemeklerini gelip noktalarımızdan alan ailelerimiz olduğu gibi, evlerine sıcak aşlarını bizim ulaştırdığımız ailelerimiz de var. Ayrıca Ramazan etkinlikleri kapsamında her gün bir ilçemizde iftar sofrası kuruyor ve ortalama 750 kişiye iftar yemeği veriyoruz.”