Büyükşehir'den altyapı seferberliği

ESKİ'nin İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı, Plan Proje Daire Başkanlığı, Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı 20 ilçe ve mahallelerde 109 kilometreyi kapsayan kanalizasyon hattı ile birlikte ilçelerin altyapısını da güçlendirdi. Ekipler ayrıca ilçe ve mahallelere 138 kilometre içme suyu hattı da döşedi. Ekipler 2604 su arızası ve 2185 kanal arızasına müdahale etti. Kentte ayrıca 22 fosseptik, 13 de su deposu inşa edildi. ESKİ çalışanları bölgede 5 deponun onarımını tamamladı.

ESKİ yetkilileri, “İlçe ve mahallelerimizde başlattığımız altyapı seferberliği kapsamında içme suyu ve kanalizasyon hattı olmayan mahalleleri de sağlıklı altyapıyla tanıştırıyoruz. Yatırım programında yer alan ilçe ve mahallelerimizde içme suyu, şebeke ve kanalizasyon yapımı tüm hızla sürüyor. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti ulaştırmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in talimatıyla şehrimizin altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırmak için dört bir yandan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı da sağlıklı, uzun ve sorunsuz bir şekilde kullanabilecek modern bir altyapıya kavuşturuyoruz” dedi.