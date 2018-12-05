Büyükşehir'den Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı program

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü'ne özel anlamlı bir program düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelli Birimi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Av. Ayşe Deniz Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, Kent Konseyi Engelliler Meclisi, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ve engelli vatandaşlar katıldı. Başkan Vekili Tavlaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Çeşitli engellerine rağmen hayat mücadelesi veren, ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde yer alan engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” dedi. “Her insan bir engelli adayıdır. İşte bu düşünceyi şiar edinip ‘Aramızda hiçbir engel yok' diyerek vatandaşlarımızı meslek edindirme ve el sanatları kurslarıyla buluşturduk” diyen Tavlaşoğlu, şunları kaydetti: “İletişim seminerleri ve sportif faaliyetlerin yanı sıra çalışma hayatında yer almak isteyen engelli vatandaşlarımızın kamu ve özel sektörde istihdamına yardımcı olduk. Beyaz baston, işitme cihazı, akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtımı yaparak vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Engelli Servis Aracımız, yavrularımızı okullarına, otistik engellilerimizi atlı terapiye, spor kurslarına ve hastanelere ücretsiz bir şekilde güvenle taşımaktadır. Hanımlara yönelik ‘Ahşap Yakma sanatı' ve ‘Çeyiz Ürünleri Hazırlama Sanatı' kurslarıyla kadınların ekonomik özgürlüklerini elde etmelerine katkıda bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda Erzurum'da hizmete açılan Akülü Araç Bakım ve Onarım Servisi, ülkemizin ender şehirlerinde bulunmaktadır. Görüldüğü gibi sosyal, ekonomik ve kültürel içerikli proje ve faaliyetlerimizde sizlerin problemlerine çözüm üretmeye çalışıyoruz.” Konuşmaların ardından konserler düzenlendi, tiyatro gösteri davetlilerin beğenisine sunuldu. Bu arada programda Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından hazırlanan “Erzurum'un ilk engelli araştırma raporu” davetlilerle paylaşıldı.