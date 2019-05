Büyükşehir'den Erzurum'a estetik dokunuş

Büyükşehir Belediyesi, orta refüjlerden parklara ve sosyal donatılardan rekreasyon alanlarına varıncaya kadar şehrin dört bir yanını laleler ve mevsimlik çiçeklerle süsledi. Sezon başından bu yana 750 bin lale soğanı ile 110 bin mevsimlik çiçeği toprakla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, şehre rengârenk bir görünüm kazandırırken, özellikle laleler Erzurum'da ilgi odağı haline gelmeye başladı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'da çevre düzenleme ve peyzaj mimari alanında da nitelikli hizmetler üretmeye çalıştıklarını söyledi. Yaz aylarının yaklaşıyor olması nedeniyle Erzurum'a estetik birtakım dokunuşlar yaptıklarını ifade eden Başkan Sekmen, “Şehrimizdeki ana arterlerde, orta refüjlerde, sosyal donatılarda ve rekreasyon alanlarında çok yoğun bir çalışma yürüttük. Farklı renk ve özellikler taşıyan 750 bin lale soğanını toprakla buluşturduk. Laleler bugün her kavşakta, her parkta ve her refüjde neredeyse görsel bir şölen oluşturuyor. Yine muhtelif alanlara 110 bin dolayında mevsimlik çiçek ektik ve şehrimizi adeta renk cümbüşüne kavuşturduk. Alanında uzman mimarlarımız ve ekiplerimizle Erzurum'da nitelikli hizmetler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.