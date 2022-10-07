Büyükşehir'den “Hüsn-i Hat” sergisi

Türk-İslam medeniyetinde önemli yeri olan hat sanatının tanınan en büyük üstatlarından ve Reis-ül Hattatin olarak bilinen Erzurumlu Hasan Çelebi'nin öğrencisi Ahmet Kutluhan ve öğrencilerinin eserleri, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Hüsn-i Hat” sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“Hatt-ı Müstakim” adı verilen sergide, Ahmet Kutluhan'ın yaklaşık 25 öğrencisinin eserleri, Çifte Minareli Medresede sergilenmeye başlandı. Serginin açılış törenine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Av. Ayşe Deniz Çelik, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sanatçı Ahmet Kutluhan, açılışta yaptığı konuşmada, şunları kaydetti: “Erzurumlu Hasan Çelebi'nin öğrencisi olmaktan gurur duyuyorum. Hat sanatı tarihimizin kadim sanat geleneğidir. Bu sanatın hizmetkârı olmaktan onur duyuyorum. Hocamın memleketinde benim öğrencilerimin eserleri sergileniyor. Bu tarif edilemez bir duygu. Bu programı biz Erzurum'da yapmayı planladığımızda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'mız tarafından arandık. Sayın Mehmet Sekmen Başkanımız yapacağımız programın her aşamasını takip edeceğini ve tüm desteğini bizlere sunacağını belirtti. Sonuç olarak sizlerin de gördüğü gibi ortaya muhteşem bir sergi çıktı. Bu güzide sanata vermiş oldukları destekten dolayı Mehmet Sekmen Başkanımıza teşekkür ediyorum.”

Konuşmalarının ardından sergi sanatseverlerle buluşturuldu. Sanatçı Ahmet Kutluhan ve öğrencileri, sergiledikleri eserlerle katılımcılara zaman zaman bilgiler verdi. Çifte Minareli Medrese'de başlayan “Hatt-ı Müstakim” Sergisi, 10 Ekim Pazartesi gününe kadar açık bulundurulacak.