Büyükşehir'den muhteşem bir kültür hizmeti daha: Erzurum Kitaplığı

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında Erzurum ile ilgili yazılan kitaplar Erzurum Kitaplığı kapsamında tek bir çatı altında toplandı. Erzurum Kitaplığı basın lansmanı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Dergâh Yayınları Genel Müdürü Asım Erverdi, yazarlar Ömer Özden, Muammer Çelik ve İsmail Bingöl'ün katılımıyla gerçekleşti. Yazarlar Özden, Erverdi, Çelik ve Bingöl, Erzurum Kitaplığı nedeniyle Başkan Mehmet Sekmen'e teşekkür etti. Başkan Sekmen, konuşmasında kültürün önemine vurgu yaptı. Sekmen, “Kültür, bir milletin ruhudur, hayâtının iksiridir; kurtuluş ve yükselişin en büyük bir âmilidir. Bir toplumun kültürü, en başta o toplumun konuşma ve yazı dili, edebiyatı, sanatı, bilimi, felsefesi, örf ve adetleri, gelenekleri, töreleri, ahlak ve hukuku kısacası insani değerlerini temsil eder” dedi. “Kültür ve medeniyet şehri Erzurum'da bu kadim kentin tarih ve edebiyatını, kültür ve sanatını gelecek kuşaklara aktarmak, toplumsal değerleri korumak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalara bugün bir yenisini daha ekledik” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Dergâh Yayınları'ndan seçilen önemli eserleri Erzurum Kitaplığı altında toplayarak, şehrimizin edebi hayatına sunmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Kıymetli müellifler Muammer Çelik, Hasan Ali Kasır, Ezel Erverdi, İsmail Bingöl, Bilge Seyidoğlu, Ömer Özden ve Türk edebiyatının mümtaz siması Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kaleme aldığı, gelenek ve törenin, ilim ve bilginin nakış nakış işlendiği bu eserleri, kitapseverlerin beğenisine sunacağız. Türkülerden, Erzurum masallarına, milli mücadele dönemindeki Erzurum'dan manevi iklimle tezahür eden Ramazan ayına, Erzurum şairlerinden kent efsanelerine varıncaya kadar kadim kentimizin kültür hazinesini yansıtan bu eserler dizesi umuyorum ki gerek ilimizde gerekse ülkemizde büyük yankı uyandıracak.” Sekmen, eserleri Erzurum Kitaplığı'na kazandıran yazarlara teşekkür ederek, “Bir sanatkâr, içinde yaşadığı âleme bir aşk ve vecd adamı olarak, estetik bir anlayışla yaklaşır. Sanat, sadece duygudan ibaret değildir. Onda, fikrin, tefekkürün ve aklın bütün çilesi vardır. Şuan elimizde bulunan bu eserler, aramızda da bulunan saygı değer müelliflerimizin fikir, öngörü ve birikimleriyle kaleme alınmıştır. Yazarlarımıza ve Dergah Yayınları'na şehrimizin kültür hayatına sundukları katkıdan ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen aylarda yeni yayınlarla bu çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.