Büyükşehir'den muhteşem bir yeşil alan daha: Hilalkent Park

Yakutiye ilçesindeki Hilalkent semtinde yapılan Hilalkent Park, çevresindeki özel ışıklandırma tasarımlarıyla özellikle akşam saatlerinde muhteşem bir görüntü ortaya koyuyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kentsel toplum yaşamı içerisinde; doğanın veya insan faktörlerinin bir arada ve karşılıklı etkileşim içerisinde olabilmesi için park ve yeşil alanların inşasında Erzurum adeta bölgesinde rol modeli oldu. 4.5 yılda peyzaj, çocuk oyun alanları, park ve spor kompleksine sahip nice sosyal donatı alanlarıyla Erzurum'u yeşil ve doğayla uyum içinde olan bir çevre şehrine dönüştürdük. Yeşil alan çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Hilalkent'te yaptığımız bu yeni parkımızı özel ışık tasarımlarıyla donattık. Hilalkent Parkı, çocuk oyun alanları, spor sahaları, kamelya ve özel dinlence yerleriyle özel bir tasarımla inşa edildi. Böylelikle Erzurum'un il genelindeki park sayısı 236'ya çıkardık.”