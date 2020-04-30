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Büyükşehir'den Öğretmenevine jest

Erzurum Büyükşehir Belediyesi şehirde dezenfekte çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.


Özellikle şehrin önemli noktalarına ulaşan, toplumun girdiği her yeri kovit-19'a karşı hijyenini sağlayan Büyükşehir Belediyesi bu noktada da vatandaşların taktirini kazanıyor.


Kovit-19 salgını süresince hizmetlerini aksatmadan yürüten ve ülke genelinde isminden bahsettiren Erzurum Öğretmenevini de salgına karşı Büyükşehir Belediyesi dezenfektan ekibi ile bütün birimlerini baştan aşağı elden geçirdi.


Erzurum Öğretmenevi Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilmiş oldu.


Erzurum Öğretmenevi Müdürü Abdullah Nehir, Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

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