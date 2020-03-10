Büyükşehir'den sağlıklı beslenme konferansı

Büyükşehir Belediyesi'nin Erzurum'da imzasını attığı sosyal ve kültürel etkinliklere bir yenisi Taylan Kümeli konferansıyla eklendi.

Türkiye'nin yakından tanıdığı Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli'yi Erzurum'da konuk eden Büyükşehir Belediyesi, Dadaşları İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde bir araya getirdi. Büyük ilgi gören konferansta Kümeli, sağlıklı beslenme ve diyetin altın kurallarını sıralarken, dinleyenlere önemli tavsiyelerde de bulundu. Konferansın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin ise, beslenme üzerine önemli tespitlerde bulundu. Şahin, beslenmenin tarifinin sadece açlık duygusunu sindirmek veya da karın doyurmak şeklinde yapılamayacağını belirterek, “Beslenmek demek; aynı zamanda beden sağlığını korumak demek, geliştirmek demektir” ifadesini kullandı.

“Sağlıklı beslenme zihni de koruyor”

Doğru ve dengeli beslenmenin sadece bedeni zinde kılmayacağını, aynı zamanda zihni de zinde ve dinamik tutacağını kaydeden Hasan Şahin, “İçinde bulunduğumuz çağ, en çok da iş yaşamının yoğunluğu ve günlük uğraşılarımızın fazlalığıyla dikkat çekiyor. Bu süreçte haliyle beslenme alışkanlıklarımız da değişiyor. Örneğin birçoğumuz güne kaliteli bir kahvaltıdan uzakta başlıyoruz. Bununla birlikte diğer öğünlerimizi ya aksatıyor, ya unutuyor veyahutta fast-food dediğimiz atıştırmalıklarla geçiştiriyoruz. Bu geçiştirme işi zamanla bir alışkanlığa dönüşmekle birlikte bedenin sağlık ve sıhhatini de olumsuz yönde etkilemeye başlıyor” diye konuştu.

“İşin uzmanlarına mutlaka danışalım”

Sağlıksız beslenmenin sadece vücudun dengesini alt-üst etmekle kalmadığını ifade eden Şahin, “Bu durum günlük yaşantımıza da doğrudan yahut dolaylı olarak etki edebiliyor. İşte bu yüzden ne yaparsak yapalım, dengeli ve sağlıklı beslenmemiz gerektiğini asla unutmayalım ve bunu kendimiz için altın bir kural olarak belirleyelim. Kimimiz fazla kilolardan, kimimiz zayıflıktan şikâyetçi olabiliriz; bununla birlikte farklı türdeki beslenme sorunlarıyla karşı karşıya da kalabiliriz. Fakat sorun her ne olursa olsun; kulaktan dolma bilgilere teslim olmak yerine, işin uzmanlarına yönelelim, doğru yol ve yöntemler deneyelim” dedi.