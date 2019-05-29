Büyükşehir'den şehir trafiğini rahatlatan proje

Büyükşehir Belediyesi, kentin iki ayrı yakasını birbirine kavuşturacak olan Viyadük Projesi'nde sona yaklaştı. 75 metre uzunluğundaki viyadük, 50. Yıl Caddesi ile Şükrüpaşa Dadaşköy Caddesi'ni birbirine bağlayarak, şehir merkezindeki trafik yükünü çok büyük ölçüde azaltmış olacak. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, giderek gelişen ve büyüyen kentlerin başlıca ihtiyacının ulaşım ağları olacağına dikkati çekerek, benzer bir durumun artık Erzurum için de söz konusu olduğunu söyledi.

“ULAŞIM AĞI DEMEK; GELİŞİM DEMEK”

Erzurum kent merkezinin dört bir yandan gelişmeye ve genişlemeye başladığının altını çizen Başkan Mehmet Sekmen, “Yerleşim yerleri büyürken, aynı doğrultuda alt ve üstyapı hizmetlerine olan ihtiyaçlar da artıyor ki; bunların en başında ulaşım ağları geliyor” dedi. Özellikle Şükrüpaşa semtinin kent merkeziyle bağlantı noktasında yaşadığı sorunları hatırlatan Başkan Sekmen, “Hayata geçirmeye hazırlandığımız Viyadük Projesi ile Şükrüpaşa'nın neredeyse merkezini teşkil eden Dadaşköy Caddesi'ni 50. Yıl Caddemizle birbirine bağlamış olacağız. Bu viyadük sayesinde Şükrüpaşa'dan şehir merkezine ve şehir merkezinden de Şükrüpaşa'ya geçişler çok daha kolay bir hale gelmiş olacak. İnsanımız hem zamandan ve hem de yakıt tüketiminden kazanç elde etmiş olacak” diye konuştu.

BİN 120 METRELİK YENİ ULAŞIM AĞI

50. Yıl Caddesi'ni Şükrüpaşa Dadaşköy Caddesi ile birbirine bağlayan projeyi, Erzurum Tren Garı'na ait demiryolu güzergâhının tam üzerinde konuşlandırdıklarını kaydeden Başkan Sekmen, söz konusu köprülü bağlantı yolunun 4 ayaktan oluştuğunu ve 75 metre uzunluğa sahip olduğunu bildirdi. Başkan Sekmen, “Yaptığımız viyadük için 66 fore kazık imalatı gerçekleştirildi ve toprakarme imalatla birlikte uzunluğu 200 metreye ulaştı. Projemiz tamamlandığında 3 adet kavşakla birlikte toplamda bin 120 metrelik yeni ulaşım ağı oluşturmuş olacağız. Yeni yollarımız gidiş-geliş olmak üzere çift şerit ve 20 metre genişliğe sahip. Dolayısıyla ihtiyaçlara büyük ölçüde cevap verebilecek nitelikteler. Projeyle ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Çok kısa bir süre sonra yeni viyadük ve tüm bağlantı yollarımızı Erzurum'umuzun hizmetine sunmuş olacağız” şeklinde konuştu.