Büyükşehir'den “su sayacı” uyarısı

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle abonelerin sayaç ve tesisatlarını iyi korumaları gerektiğini vurgulayan ESKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, sayaç ve boruların iyi korunmaması durumunda vatandaşların sıkıntıya düşebileceğini bildirerek, şu uyarıda bulundu:

“Şiddetli soğuklarda muslukların çok az bir şekilde açık bırakılarak sayaçta ve tesisatta durgun su bırakılmamalıdır. Sayacın bulunduğu yere beton, ahşap veya demirden bir muhafaza yapılmalıdır. Soğuğa karşı hassas olan su sayaçlarının kolayca patlayacağı ve önemli miktarda su kaybına yol açacağı unutulmamalıdır. Bunun için öncelikle açık alanlarda bulunan sayaçların ve boruların soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Donan sayaca ve tesisata ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir.”

ESKİ yetkilileri ayrıca, vatandaşların yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezi ve 233 01 33 numaralı telefonların 24 saat aranabileceğini belirtti.