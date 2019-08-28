Büyükşehir'den üstyapı seferberliği

Yıldızkent Çat yolu TOKİ'lerde karo, bordür ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi, hizmette çeşitliliğin yanı sıra eşitlik hassasiyetini de gözler önüne seriyor.

Başkan Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanına giren hiçbir bölgeyi birbirinden ayırmadıklarının altını çizerek, “Bizim için şehir merkezi ne ise, Çat yolu da odur. Yıldızkent'in Hilalkent'ten, Şükrüpaşa'nın da Dadaşkent'ten farkı yoktur. Erzurum'da hizmete nerede ihtiyaç varsa, Büyükşehir oradadır” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yıldızkent Çat Yolu TOKİ Konutları güzergâhında hummalı bir çalışma yürüttüklerini bildirdi. Büyükşehir ekiplerinin bir yandan asfalt, diğer yandan kaldırım, karo ve bordür dizimi gibi üstyapı çalışmalarına yoğunlaştığını kaydeden Başkan Sekmen, planlamalar doğrultusunda bu bölgedeki ana arterlerin tamamının yenilenmiş olacağını söyledi.

Yakın bir zamanda kapılarını hizmete açacak olan Erzurum Şehir Hastanesi'nin Çat yolundaki trafik ve yaya sirkülasyonunu arttıracağını anımsatan Başkan Sekmen, buna yönelik tüm tedbirlerin de alındığını ifade ederek, “Erzurum'daki ulaşım ağlarını güncelleme ve yeni akslar oluşturma noktasında çok ciddi çalışmalarımız oldu. Çat yolunu da bu manada özel bir revizyona tabi tuttuk. Kimi noktalarda yol genişletme, kimi noktalarda ise yaya öncelikli trafik uygulamaları gerçekleştirdik. Ekiplerimiz şu anda bu güzergâhı oldukça nitelikli bir asfaltla kaplıyor. Yanı sıra bordür ve karo çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor” diye konuştu.

Öte yandan Başkan Mehmet Sekmen, belediye ekiplerinin sezon sonuna kadar çalışmalarını aralıksız olarak sürdüreceklerini dile getirerek, “Planladığımız üzere rutin belediyecilik hizmetlerimizi vermeye devam ediyoruz. Şehrin her noktasına nitelikli hizmet ulaştırmak ve bu hizmetlerden herkesin eşit biçimde istifade etmesini sağlamak en büyük gayemizdir” dedi.