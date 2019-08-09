Büyükşehir'den yeni bir enerji kaynağı daha

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'da yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi, evsel atıkların oluşturduğu metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek Erzurum'da hem ekosistemi koruma altına aldı, hem de kuruma yepyeni bir gelir kapısı kazandırdı. Hayata geçirdiği çevresel yatırım projeleriyle bir model haline gelen Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'un evsel atıklarının depolandığı sahayı kendi kaynaklarını kullanarak adeta elektrik santraline dönüştürdü. Çöplerin oluşturduğu ve karbondioksitten 28 kat daha zararlı olan metan gazının elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yılın temmuz ayından bu yana toplamda 9 bin 692 Megawat elektrik üretti. Söz konusu yatırımla metan gazının ekosisteme vereceği zararın önüne geçmeyi de başaran Erzurum Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda kuruma sürdürülebilir bir de gelir kalemi kazandırdı.

HEM ÇEVREYİ KORUYOR, HEM PARA KAZANDIRIYOR

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, giderek tükenen enerji kaynakları karşısında tüm dünyanın yenilenebilir enerji üretimi için seferber olduğunu hatırlatarak, Erzurum'da güneş ışınlarından sonra metan gazından da enerji elde etmeyi başardıklarını söyledi. Metan gazının, karbondioksitten 28 kat daha zararlı olduğunu ve sera gazı etkisi yaparak atmosfere bile ciddi zararlar verebildiğini vurgulayan Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu projeyle çok büyük bir çevre tehdidini de ortadan kaldırdıklarını kaydetti. Çeşitli işlemlere tabi tutulmak suretiyle metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek, Erzurum'da yepyeni bir kaynak oluşturduklarını anlatan Başkan Mehmet Sekmen, “Bu yatırımımız iki ayrı amaca birden hizmet ediyor. Yani Büyükşehir Belediyesi olarak metan gazının atmosfere salınımını engellemenin yanı sıra bu işten aynı zamanda gelir de elde ediyoruz” diye konuştu.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE ERZURUM MODELİ

Geçtiğimiz yılın temmuz ayından bu yana faaliyet gösteren yatırım sayesinde bu yılın haziran ayı sonuna kadar üretilen elektrik enerjisi miktarının neredeyse 10 bin Megawata ulaştığını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: “Günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları oluşturabilmek çok büyük bir önem taşıyor. Biz de bu bağlamda işe güneş enerji sistemleriyle (GES) başlamıştık. Şehrimizin muhtelif noktalarında kurduğumuz GES'lerle Erzurum'daki çok önemli bir potansiyeli değerlendirmiş olduk. Bununla da yetinmeyerek evsel atıklardan enerji üretilmesi sürecine yoğunlaştık ve bunu da başardık. Bu yatırımlarımızın her birisi, aslında şehrimiz ve bölgemiz için model olma niteliği taşıyor. Dolayısıyla özel sektörün ilgisini de bu yöreye çekmiş oluyoruz. Erzurum'u sahip olduğu kendi değerleri ve potansiyelleri üzerinden geliştirmeye, güzelleştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz”