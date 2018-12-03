Büyükşehir'e “En iyi çevre ve altyapı yatırım ödülü”

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Su ve Teknoloji Derneği'nin işbirliğinde düzenlenen 4. Su ve Çevre Ödülleri'nde yılın “En iyi çevre ve altyapı yatırım ödülü”ne layık görüldü.

Ankara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Büyükşehir'in ödülünü Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen adına Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü Remzi Ertek aldı. ESKİ Genel Müdürü Ertek, törende yaptığı konuşmada, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte kadim kentte tüm alt ve üstyapı hizmetlerinde mega ve dev projelere imza atıldığını ifade etti. Ertek, şunları kaydetti: “Su; canlıların yaşaması için hayati bir öneme sahiptir. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar, bütün biyolojik yaşamı, doğayı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Günümüzde su ve sulama önemini korumakta olup, su arzının giderek artan dünya nüfusunun taleplerini karşılayamaması ile suyun stratejik bir meta haline geldiğini görmekteyiz. Başkanımız Mehmet Sekmen göreve gelir gelmez su ve çevre kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak adına ilk önce altyapıyla işe başladı. 25 bin 600 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip olan ilimizde 4.5 yılda 2 bin 664 kilometre içme suyu ve 1450 kilometre de kanalizasyon hattı döşendi. Asbes borulardan oluşan altyapı 100 yıl ömürlü borularla yenilendi. Çevresel korumanın en yüksek seviyede olduğu kentte Atıksu Arıtma Tesisi ile Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki sulama sahaları ve Fırat havzası üzerinde yer alan barajların su kalitesini korumaktayız. İleri teknolojik içme suyu arıtma tesisimiz ve 23 parametrede akretide laboratuvarımız ve Dünya kalitesindeki suya sahip olan Erzurum, Sayın Başkanımızın tecrübe, birikim ve öngörüleriyle bugün gelinen noktada doğa ve çevreyle uyumlu yeşil bir kente dönüştü. Şehrimizin florasına zenginlik katmak adına oluşturulan Fidan Üretim Merkezi ile birlikte ilimizde 1 milyon 400 bin ağaç, 4 milyon 600 bin çiçek toprakla buluşturuldu. Kentte 237 park yapıldı. Yeşil kentte her biri küçük bir baraj niteliğinde olan 225 gölet ve 172 sulama tesisi inşa edildi.”