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Büyükşehir'in Covıd-19'a karşı temizlik seferberliği sürüyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında il genelinde yürüttüğü dezenfektasyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri, il genelinde bulunan camilerde Covid-19'a karşı salgınla mücadele kapsamında temizlik çalışması yapıyor.


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili olarak, “Salgınla mücadele kapsamında temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ekiplerimizin kapalı ve açık alanlarda yürüttüğü dezenfekte çalışmalarına yeniden camilerimizi de ekledik. Bilindiği gibi ilimizde 2073 cami bulunuyor. Din görevlilerimizin, görevlerini ifa ederken herhangi bir sıkıntı ya da sağlık problemi yaşamaması ve aziz hemşehrilerimizin sağlığı için İl genelinde bulunan kutsal mekânlarımızı da baştan aşağı temizliyoruz. Salgınla mücadele kapsamında alınan yüksek seviyeli dezenfektasyon ürünleri de temizlik sonrası camilere monte ediliyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için sürdürdüğümüz temizlik ve dezenfektasyon hizmetlerine 7/24 hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

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