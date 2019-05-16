Büyükşehir'in dev yatırımı canlı Hayvan Borsası'nda son rötuşlar yapılıyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yapımı tamamlanmak üzere olan Canlı Hayvan Borsası'nı gezdi.

Çalışmaları ve gelinen son noktayı yerinde inceleyen Başkan Sekmen, “Erzurum'da hayvancılığın kalbi işte burada atacak” dedi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Canlı Hayvan Borsası büyük ölçüde tamamlandı. Orta Doğu'daki en büyük ve en modern canlı hayvan borsası olma niteliğine sahip yatırım daha şimdiden göz doldururken, Başkan Mehmet Sekmen ise çalışmaları çok yakından takip ediyor. Kurmaylarıyla birlikte yatırımın yapıldığı alanı gezen ve incelemelerde bulunan Başkan Sekmen, “Hayvancılık sektörüne taze kan pompalayacak olan canlı hayvan borsamızı bitirdik. Allah'ın izniyle en kısa sürede hizmete açacak ve Erzurum'u yeniden hayvancılık merkezi haline getireceğiz. Çünkü Erzurum'da ve bölgede hayvancılığın kalbi artık bu borsada atacak” diye konuştu.

“HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜ ÖNEMSİYORUZ”

Erzurum'un büyük ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'nin hatırı sayılır illerinden birisi olduğunu anımsatan Başkan Sekmen, “Erzurum'u o cazibeli günlerine yeniden kavuşturmak mümkün. Hayvan borsamız, Büyükşehir Belediyesi olarak bizim hayvancılık sektörüne yönelik bakış açımızı zaten ortaya koyuyor. Buna ilaveten yine hayvancılık sektörüne yönelik gölet yatırımlarımız da oldu. İlçelerimizde canlı hayvan pazarları kurduk, sektörün önünü açtık. Hükümetimizin de üretim odaklı tarım ve hayvancılık politikaları sayesinde Allah'ın izniyle hayvan pazarlarımızda ve borsalarımızda üreticilerimizle birlikte katma değer üreteceğiz” şeklinde konuştu.

“BORSA, HAYVANCILIĞIN MODERN YÜZÜ OLACAK”

Padoklarından karantina ahırlarına, idari işler binasından otopark ve sosyal tesislerine varıncaya kadar Canlı Hayvan Borsası'na ait tüm birimleri gezen Başkan Sekmen, söz konusu yatırımın Erzurum'a ve bölgeye şimdiden hayırlı olması dileklerinde bulundu. Sekmen, “Biz buraya günümüz şartlarında hem üreticilerimizin ve hem de alıcılarımızın ihtiyaçlarını düşünerek bir borsa inşa ettik. Burası, Erzurum'da hayvancılığın modern yüzü olacak ve bu yatırım bölgedeki birçok şehir için de örnek teşkil edecek. Yatırım tamamlandı ve şu anda son rötuşlar yapılıyor. Kısa bir süre içerisinde canlı hayvan borsamız üreticilerimizin emrinde olacak” dedi.