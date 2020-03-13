Büyükşehir'in ilaçlama ve dezenfekte çalışması sürüyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde dezenfeksiyon seferberliği devam ediyor. Belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının tamamının ilaçlanarak dezenfekte edildiği Erzurum'da, okullar, kütüphaneler ve kamuya ait ortak kullanım alanları için de harekete geçildi. Erzurum merkezdeki okullar, kütüphaneler ve bunların yanı sıra kamuya ait tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, en ince ayrıntıyı bile göz önünde bulunduruyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, vatandaşların toplu hizmet aldıkları hemen her ortamda rutin dezenfeksiyon işlemini zaten uyguladıklarını anımsatarak, “Erzurum'da zaten periyodik aralıklarla yürüttüğümüz dezenfeksiyon işlemlerini Koronavirüs'e karşı korunma tedbirleri kapsamında şu anda yoğunlaştırmış bulunuyoruz” dedi.

Erzurum'da toplu ulaşım araçları, otobüs durakları ve kamuya açık alanların ilaçlanması suretiyle sıklaştırılan dezenfekte sürecine, okullar, kütüphaneler ve kamuya ait tüm ortak kullanım alanlarını da dahil ettiklerini kaydeden Başkan Mehmet Sekmen, “Süreçte virüse karşı hem sağlam bir koruma kalkanı oluşturmuş ve hem de vatandaşlarımızın sağlığı için hijyen faktörünü ön planda tutmuş olacağız. Ekiplerimiz bu manada çok yoğun bir çalışma sergiliyor. Her türlü bakteri ve virüs tehlikesini ortadan kaldırabilecek nitelikteki dezenfektan ilaçlarla tüm toplu ve ortak kullanım alanlarını steril hale getiriyoruz” diye konuştu. Başkan Sekmen, toplu korunma çalışmalarının yanında, bireysel tedbirlerin de büyük önem taşıdığının altını çizerek, “Bu süreci hep birlikte doğru adımlar atarak nihayete erdireceğiz. Bu manada vatandaşlarımız da, kişisel olarak gerekli tedbirleri kesinlikle elden bırakmamalıdır” uyarısında bulundu.