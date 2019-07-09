Büyükşehir'in istişare toplantıları sürüyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin İstişare Toplantıları devam ediyor. Kurmaylarıyla birlikte gününün tamamını Tekman'a ayıran Başkan Sekmen, temaslarıyla olduğu kadar, verdiği önemli mesajlarla da dikkat çekti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in ilçe ziyaretleri son sürat devam ediyor. Başkan Sekmen, muhtarlarla bir araya gelip görüş alışverişinde bulunduğu ilçe ziyaretleri kapsamında bu kez Tekman'a çıkarma yaptı. Kırsal yatırımlarla alt ve üstyapıdan sorumlu kurmaylarını da yanına alarak Erzurum'un Tekman ilçesine giden Başkan Sekmen, önce Belediye Başkanı Mustafa Ergin'le bir araya geldi. Yeni yatırım sezonunun bir değerlendirmesini yapan Sekmen, ardından Tekman Kaymakamı Kemal Karahan'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra ilçedeki muhtarlarla geniş kapsamlı bir istişare toplantısı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Tekman İlçe Başkanlığı'nda da Tekmanlı vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in Tekman'daki ilk durağı belediye oldu. Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin'i ziyaret eden Başkan Sekmen, ilçede devam eden çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. İlçede üretilecek yeni hizmetler için de görüş alışverişinde bulunduğu Tekman Belediye Başkanı Ergin'e başarı dileklerinde bulunmayı da ihmal etmeyen Sekmen, “Doğru planlama ve atılan doğru adımlarla Tekman ilçemizi birbirinden nitelikli hizmet ve yatırımlarla tanıştıracağız. Gözümüz ve kulağımız sürekli buralarda olacak, Tekmanlı vatandaşlarımızın istek, arzu ve beklentilerini karşılamak amacıyla elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Tekman Belediye Başkanı Ergin'in, ilçeye karşı sergilediği hassasiyetten dolayı teşekkür ettiği Başkan Mehmet Sekmen, belediyenin ardından Tekman Kaymakamlığı'na geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı proje değerlendirme toplantısının ardından ilçedeki genel durum hakkında bilgiler aldığı Kaymakam Karahan'a da, sergilediği kurumsal işbirliği anlayışından dolayı teşekkür etti.

Başkan Sekmen, daha sonra Tekman merkez ve ilçeye bağlı diğer mahallelerin muhtarlarıyla buluşarak, istişare, uyum ve güç birliği vurgusunda bulundu. Muhtarlara çağrıda bulunan Başkan Sekmen, şunları kaydetti:

“Hepimiz çok önemli bir görevi yerine getirmek için seçildik. Bu görev, insanımıza hizmet etmek, sorunlarını çözüme kavuşturmak, yaşadığımız şehri, ilçeyi ve mahalleleri güzelleştirip geliştirmek olduğuna göre; hiçbirimizin kaybedecek vakti yok. Sorunlarımızı birer birer tespit edecek ve bu sorunların çözümüne giden yolda gerekli sorumlulukları yine hep birlikte üstleneceğiz. Bir araya her gelişimizde de, bu sorunlarla ilgili durum değerlendirmesi yapacak ve kaydettiğimiz mesafeyi yine hep beraber göreceğiz. Yani biz bu süreci birlikte yöneteceğiz. Böylece vatandaşımızın mağdur ve mutsuz olmasına izin vermemiş olacağız.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, muhtarların görüş ve önerilerini de kayda geçtiği toplantının ardından AK Parti Tekman İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe Başkanı Taner Özen ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra partililerle de bir araya gelen Sekmen, Tekman'a özel bir yaklaşımla üretilecek olan belediyecilik hizmetlerinden bahsetti.

Sekmen, “Biz göreve gelirken, hiçbir ayrım yapmadan şehrimizin makûs talihini değiştireceğimize dair bir söz verdik. Bizim için Yakutiye ne ise, Tekman da odur. Uzundere ne ise, Horasan da odur. Her ilçemiz bizim için ayrı bir ziynet, ayrı bir değerdir. Her vatandaşımız bizim için kıymetlidir, istek ve beklentisi değerlidir. Tekmanlı kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu temel belediyecilik hizmetlerini yerine getirmek bizim zaten asli görevimizdir. Ancak biz Tekman'ı bir adım daha öteye taşımak, geliştirmek, büyütmek ve güzelleştirmek arzusundayız. Bunu da el birliğiyle hep beraber mümkün hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.