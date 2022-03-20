Büyükşehir'in kar timleri kenti baştan aşağı kardan temizliyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, elverişsiz hava şartları ve yoğun kar yağışının yaşandığı şehri baştan aşağı kardan temizliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, 2 bin personel ve bin araçla karla mücadelenin 26 bin kilometrekarelik alandaki yerleşim alanlarının çevresi, karayolu, ana ve ara arterler, ulaşım ve bağlantı yolları ve tüm toplu taşıma güzergâhlarında sürdüğünü bildirdi. Kent merkezinde kar kalınlığının 45 ila 55 santimetre seviyesinde olduğunu kaydeden Başkan Sekmen, “Kar timlerimiz, 1335 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki 7 bin kilometrelik yol ağında amansız bir mücadele veriyor” dedi.

Metrekareye 26.9 Kilogram Yağış Düştü

Başkan Mehmet Sekmen, karla mücadele çalışmaları hakkında yaptığı değerlendirmede, Meteoroloji 12. Erzurum Bölge Müdürlüğü verilerini de paylaştı. Sekmen, kentte metrekareye 26.9 kilogram kar yağışının gerçekleştiğini açıkladı. “Karla mücadele bizim işimiz” diyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: “Bu konuda bir örnek vermek gerekirse Erzurum-İstanbul arası yaklaşık 1230 kilometre... Bizim karla mücadele çalışmalarımızı baz alırsak ekiplerimiz Erzurum-İstanbul arasını bir yılda defalarca temizliyor. Karla mücadelede Türkiye'nin en profesyonel ekibi kuşkusuz Erzurum Büyükşehir Belediyesi'dir. Navigasyon ve yer belirleyici altyapımızla 7/24 karla mücadeleyi dijital ortamda da takip ediyoruz.”

Ekiplerimiz Sağlık Çalışanlarına Da Destek Veriyor

Başkan Mehmet Sekmen, Büyükşehir'in kar timlerinin karla mücadelenin yanında yolda mahsur kalan sağlık ekiplerine de yardımcı olduğunu söyledi. Sekmen, “Ekiplerimiz, kırsalda da yoğun bir mücadele içinde Bu sabah Olur ilçemize bağlı Bozdoğan Mahallemizde ikamet eden 90 yaşındaki Hünkar Akbulut ablamızı kurtarmak için şifa olmaya giden ambulanslarımıza yol açtık. Karlı yolları, zorlu dağları aşıp vatandaşlarımıza hizmet götürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Deforme olan yollarımızı mevsim şartları normale dönünce yenileyeceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, karla mücadele çalışmaları ve tuzlama sonucu ana ve ara arterlerdeki yollarda oluşan deformelerin elverişsiz hava şartlarının normale dönmesi sonucu onarılacağını kaydetti. Sekmen, “Havaların normale dönmesiyle birlikte yollarımızı baştan aşağı yenileyeceğiz. Tuzlama ve karla mücadelede bozulan yollarımız bahar mevsimiyle birlikte baştan aşağı bakım ve onarımdan geçirilecek” dedi. Başkan Sekmen, olumsuz herhangi bir konuda vatandaşların Çağrı Merkezi'ne ulaşabileceğini de hatırlatarak, “Hemşerilerimiz kapalı köy yolları ve ulaşımda yaşanan bir problemde Büyükşehir Belediyemizin 444 16 25 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayabilirler” şeklinde konuştu.