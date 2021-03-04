Büyükşehir'in kurmayları Aziziye ilçesindeydi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin kurmayları, AK Parti Aziziye İlçe Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Remzi Ertek, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ ve diğer yetkililerin katıldığı toplantıyla ilgili bilgi veren AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, “İlçe teşkilatımızda düzenlediğimiz haftalık olağan toplantımızda Büyükşehir Belediyemizin üst yönetimi, Meclis Üyelerimiz, İlçe Yönetim Kurulumuz, İlçe Koordinatörümüz Rıza Altunayar ve mahalle başkanlarımızı ağırladık. Toplantıda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in şehrimiz ve ilçemize kazandırdığı yatırım ve projeleri de görüştük. İlçe sakinlerimizin Başkanımıza olan ilgilerini, mesajlarını, teşekkür ve iyi niyet dileklerini yetkili arkadaşlarımıza ilettik” dedi. Genel Sekreter Zafer Aynalı da, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi'nin talimatıyla AK Parti Aziziye İlçe Başkanlığı'nda hemşehrilerimize Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen yatırımlar ve ilçemizde hayata geçen projelerimizi anlattık. Başkanımızın selamlarını teşkilat mensuplarına ilettik. Karşılıklı fikir alışverişiyle geçen toplantıda ilçemizde gerçekleşecek olan kısa, orta ve uzun vadeli projelerimiz hakkında bilgiler de verdik” şeklinde konuştu.