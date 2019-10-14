İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buz patenciler Mehmetciğin yanında

Türkiye Paten Federasyonu, Barış Pınarı Harekatında Türk ordusunun yanında.


Ankara'da Ümitköy Spor Kompleksinde yapılan ve 2 gün süren Atatürk Kupası Artistlik Buz Pateni yarışlarında patenciler dev Türk bayrağı asarak Barış Pınarı harekatına katılan Mehmetçiğin yanında oldukları mesajını verdiler. Minik ve yıldız artistik patenciler, harekatı başarıyla yürüten kahraman Mehmetcik için buzda özel gösteri yaptılar.


‘'Barış Pınarı Harekatında Kahraman Ordumuzun yaındayız'' yazılı pankartı açan artistik patencilerin bu gösterisine Federasyon Başkanı Gökhan Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Türkiye Buz Pateni Federasyon Başkanı Gökhan Özdemir, ülkemizin başında ki terör belasından kurtulması için gerekli olan bu harekatı desteklediklerini belirterek, ‘'Kahraman ordumuzun sadece bugün değil hergün yanındayız. Buz Pateni Federasyonu olarak Mehmetciğin yanında her türlü varız'' dedi.


Bu arada, Erzurum'da da yakında yapılacak olan minikler ve yıldızlar sürat pateni yarışlarına hazırlanan sporcular da Mehmetciğe ‘'yanındayız'' mesajı verdiler. Ellerinde pankartlarla Barış Pınarı Harekatına destek veren sporcular ve sporcu velileri, marşlar eşliğinde salonda tur attı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.