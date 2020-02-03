Buz pateni yapmak için girdikleri buzda şimdi olimpik sporcu olabilmek için çalışıyorlar

Erzurum'da onlarca sporcu aileleriyle Short Track için gönül birlikteliği oluşturdu. Erzurum'un 2011 ÜNİVERSİADE organizasyonunda tanıştığı Short Track (Sürat Pateni) branşında büyük bir ilerleme kaydeden minik sporcular, başarılı olabilmek için aileleriyle büyük bir özveriyle mücadele ortaya koyuyorlar.

Erzurum 500'lük Buz Pateni Salonu'nda haftada 5 gün antrenmanlarına devam eden yaşları 6 ile 16 arasında değişen sporcular aileleriyle birlikte büyük bir kulüp haline dönüştüler. 15 dakika pist dışında ısınma hareketleri yapan sporcular ardından da buz çalışmaları yapıyor. Antrenörleri Elif Özden nezaretinde Short Track öğrenmeye gelen öğrenciler okul çıkış saatlerinden sonra salona geliyor. antrenmana başlamadan önce ısınma hareketleri yapıyorlar. Minik sporcular, Buz Pateni Federasyonu'nun belirlemiş olduğu yarışmalara büyük bir ciddiyetle çalışıyorlar.

Antrenör Elif Özden, “Küçük yaş kategorisi ile başlayıp, onları daha sonra Milli Takım'a yetiştiriyoruz. 5 yaşındaki sporcu ile başlayıp 16 yaşına kadar o sporcu tamamıyla bizim elimizde ileriyi görerek Milli Takım'a yetişiyor. Çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ilk kaymayı öğretip daha sonra da o sporcuları branşlara yönlendiriyoruz. Burada süratli sporcular bize lazım, yaklaşık 8 yaşına geldikleri zaman biz onların branşlarını değiştiriyoruz" dedi.

11 yaşındaki sporcu Aybüke Turgut ve 8 yaşındaki Emir Kaner Aydın, ailelerinin de kendilerini desteklediğini belirterek, buz patenini severek yaptıklarını ifade ettiler.

Minik sporcuların aileleri ise tüm çocuklara sporla uğraşmaları tavsiyesinde bulundu.