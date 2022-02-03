İhlas Haber Ajansı

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Buz tutan dereler görsel güzellikler oluşturuyor

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan dondurucu soğuklar Oltu’da derelerin donmasına neden oldu.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan dondurucu soğuklar Oltu'da derelerin donmasına neden oldu.


Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Çatalsöğüt köyü deresi buz tutmasının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Oltulu Öner Elibol, “Oltu Çatalsöğüt deresinin önünden tesadüfen geçerken derenin buz tuttuğunu gördük. Tam bir kartpostallık manzara gördük. Bizde bu manzarayı ölümsüzleştirmek istedik” dedi.

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