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Buz tutan gölete düşen yavru ayıyı jandarma kurtardı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde yüzeyi buz tutan gölete düşen yavru ayı, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla boğulmaktan kurtuldu.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yüzeyi buz tutan gölete düşen yavru ayı, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla boğulmaktan kurtuldu.


Olay, Aşkale ilçesi Haydar Hacı Mahallesi yakınında bulunan Şahgöl göletinde meydana geldi. Göletten gelen ses üzerine harekete geçen vatandaşlar yavru ayıyı fark etti ve durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine kısa sürede gölete gelen jandarma, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla boğulmak üzere olan ayı yavrusunu kurtararak kıyıya çıkardı. Battaniyeyle sarılan ayı yavrusu, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.


Yavru ayının buz tutan gölette balık avlamaya çalıştığı ve bu sırada buzun kırılması üzerine suya düştüğü belirtildi.

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