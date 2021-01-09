İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buz tutan nehirde elleriyle balık avladılar

Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde vatandaşlar donan Çoruh Nehri üzerinde elleriyle balık avladı.

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde vatandaşlar donan Çoruh Nehri üzerinde elleriyle balık avladı. Eğlenceli görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.


Erzurum'un Pazaryolu ilçesinden geçen Çoruh Nehri gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düşmesiyle dondu. Alıçlı mahallesinde oturan vatandaşlar donan Çoruh Nehrinde elleriyle balık avladı. Donan nehir üzerinde ayakta durmakta zorlanan vatandaşların kimisi buzda kaydı, kimisi ise buzun kırılmasıyla suya düştü. Soğuğa aldırış etmeden balık avlamaya devam eden vatandaşların eğlenceli görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.