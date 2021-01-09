Buz tutan nehirde elleriyle balık avladılar

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde vatandaşlar donan Çoruh Nehri üzerinde elleriyle balık avladı. Eğlenceli görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinden geçen Çoruh Nehri gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düşmesiyle dondu. Alıçlı mahallesinde oturan vatandaşlar donan Çoruh Nehrinde elleriyle balık avladı. Donan nehir üzerinde ayakta durmakta zorlanan vatandaşların kimisi buzda kaydı, kimisi ise buzun kırılmasıyla suya düştü. Soğuğa aldırış etmeden balık avlamaya devam eden vatandaşların eğlenceli görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.