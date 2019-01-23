Buz tutan şadırvanda abdest aldılar

Hava sıcaklıklarının eski 25 dereceye kadar düştüğü Erzurum’da buz tutan şadırvanda abdest almak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Hava sıcaklıklarının eski 25 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da buz tutan şadırvanda abdest almak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sibirya soğuklarının etkisini artırdığı Doğu Anadolu Bölgesinde son yılların en soğuk günleri yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının eksi 25 derecelere kadar düştüğü Erzurum'da çatılarda buz sarkıtları oluşurken şadırvanlar dondu.
Erzurum'da Lala Paşa Cami'inde öğle namazını kılmaya gelen vatandaşlar ise buz tutan şadırvanda abdestlerini güçlükle aldılar.
Buz tutan şadırvanlarda abdest alan vatandaşlar, Erzurum'da uzun sürecek olan kış mevsiminin tam anlamıyla yaşandığını belirtti.