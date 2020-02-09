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Buz tutan toprağı lastik yakarak kazdılar

Erzurum’da su arızasını tamir etmek isteyen vatandaşlar, buz tutan toprağı lastik yakıp ısıtarak kazabildiler.

Erzurum'da su arızasını tamir etmek isteyen vatandaşlar, buz tutan toprağı lastik yakıp ısıtarak kazabildiler.


Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Mollamehmet Mahallesi'nde bir vatandaşın evine giden su borusunda meydana gelen arızayı gidermek isteyen mahalleli, kepçelerle toprağı kazmak istedi. Sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceyi bulduğu mahallede buz tutan toprağı iş makineleri bütün uğraşlara rağmen kazamadı. Bunun üzerine iş makinesi operatörü toprağın üzerinde lastik yakarak toprağı ısıttı. Buzların erimesinin ardından iş makinesi toprağı kazabildi.

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