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Buzlanan yolda 8 tır, 1 otomobil kaza yaptı

Erzurum-Erzincan karayolunda kar yağışının ardından gece saatlerinde meydana gelen buzlanma nedeniyle 8 tır ve 1 otomobil yoldan çıktı.

Kazalarda 2 kişi yaralandı.


Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yerini dona bıraktı. Erzurum'un Aşkale ilçesi Tepebaşı Geçidi mevkiinde yolda oluşan buzlanma dolayısıyla zincirleme trafik kazaları meydana geldi. 8 tır ve 1 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aşkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazalar nedeniyle Erzurum - Erzincan karayolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

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