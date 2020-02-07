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Buzlu zeminde kayan otomobil refüje çıktı

Erzurum’da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte bir otomobil buzlanan zeminde kayarak refüje çıktı.

Erzurum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte bir otomobil buzlanan zeminde kayarak refüje çıktı.


Doğu Anadolu Bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kentte kar yağışı ile birlikte trafik kazaları da meydana geliyor.


Edinilen bilgilere göre sabah saat 9.00 sıralarında Paşalar caddesinde sürücü Köksal Çalık'ın buzlu zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç orta refüje çıktı.


Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

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