Buzun bronz perileri

Tarihinde iki kez Türkiye Şampiyonluğu bulunan Narmanspor Kadın Buz Hokeyi Takımı, Ankara Üniversitesi'ni 3-2 mağlup ederek, Türkiye üçüncü oldu. Bronz kupa kazanan Buzun Perileri, 7 yılda 7 kupa kazanmanın gururunu yaşadı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'nun 5 takımla düzenlediği Kadınlar 1. Lig müsabakalarında Erzurum Narmanspor, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

2018-2019 Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Üçüncülük serisi Erzurum'da tamamlandı. Narmanspor, 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda Ankara Üniversitesi Spor Kulübü'nü ağırladı.

Narmanspor ile Ankara Üniversitesi Spor Kulübü arasında oynanan serinin kazananı Erzurum Temsilcisi Narmanspor oldu.

Karşılaşmayı Şüheda Kutluca (2) ve Mukaddes Buylucu'nun golleriyle 3-2 kazanan Buzun Perileri, Türkiye Üçüncüsü olarak, bronz kupaya ulaştı. Antrenör sporcu olan Şeymanur Kavaz yönetiminde maçlara çıkan Yeşil-beyazlı sporcular, üçüncü olarak bu sezonu kupayla kapattı.

7 YILDA 7 KUPA

Daha önce Erzurum'a iki kez Kadınlar Buz Hokeyi Liginde iki kez Türkiye Şampiyonluğu kazandıran ve üç kez de gümüş kupayı Erzurum'a getiren Narmanspor, bronz kupa sayısını da ikiledi. Kulüp Başkanlığını Hüseyin Yavuz'un yaptığı Yeşil-beyazlı kulüpte, buz hokeyi kadınlar liginde yedi yılda yedi kupa kazanmanın gururu yaşanıyor.

PERİLER KUPASINI ALDI

3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde Narmanspor Kadın Buz Hokeyi takımı, bronz kupasını aldı. 27 sporcudan oluşan Buzun Perileri, kupa ve madalyalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Ödül törenine Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Narman Belediye Başkanı, Yücel Ahmet İşleyen, Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Fatih Arslan, Narmanspor Başkanı Hüseyin Yavuz ile kulüp yöneticileri katıldı.

ESER TEBRİK ETTİ

Altı yılda altıncı kupasını kazanan Narmanspor'un bugünlere gelmesinde en büyük pay sahiplerinden biri de Narman Belediye Başkan Adayı Burhanettin Eser, seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Eser, “Türkiye üçüncüsü olan Narmanspor'umuzu ve üçüncülük serisinde centilmence mücadele eden Ankara Üniversitesi Spor Kulübünü ekibine teşekkür ediyoruz. İnşallah erkekler Süper Ligde de Erzurum'a kupa kazandıracağız” dedi.

Narman Belediye Başkan Adayı Burhanettin Eser, Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Yavuz ile yönetim kurulunu ve teknik heyeti de elde edilen büyük zaferden dolayı kutladı.