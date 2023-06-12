Buzun tozunu aldılar

Erzurum'da üç gün boyunca devam eden 2023 ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Buz Pateni Türkiye Şampiyonası kıran kıran yarışlara sahne oldu.

Asrın felaketinden hayatını kaybeden ve Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görev yaparken vefat eden Osman Bayrakdar'ın anısına yapılan Buz Pateni Türkiye Şampiyonası tamamlandı. 8-11 Haziran 2023 tarihleri arasında Erzurum Palandöken Buz Pateni Salonu'nda gerçekleşen ve 96 sporcunun katıldığı turnuva oldukça çekişmeli yarışlara sahne oldu.

ANALİG Short Track Türkiye Şampiyonası'nda 8-12 yaş grubundaki sporcular madalya almak ve derece yapmak için buzda zaman zaman yürekleri ağızlara getiren performanslar sergiledi. Buzda sporcuların heyecanlı yarışlarına kenarda antrenörlerde eşlik edince ortaya coşku dolu müsabakalar çıktı. Maçların sonunda derece giren sporculara madalyaları ve takımlara ise kupaları verildi.

Sürat pateni, oval, buzdan bir pistte, viraj ve düzlüklerde ritmik kayma biçiminde sergilenen bir spordur. Sürat pateni yarışları uzun kulvar, kısa kulvar ve maraton olmak üzere üç farklı sınıfa ayrılır. Uluslararası etkinliklerde uzun kulvar yarışları "sürat pateni yarışları" olarak adlandırılırken, kısa kulvar yarışları kendi adıyla belirtilir.