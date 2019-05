Caddeyi trafiğe kapatıp engelliler için yürüdüler

Erzurum'da 'Engelliler Haftası' dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftası sebebiyle, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve STK'lar ile Erzurum Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş düzenlendi.

Trafiğe kapanan Cumhuriyet Caddesi'nde ki yürüyüşe Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, engelli bireyler, engelli Basketbol ve Curling sporcuları, Görme ve İşitme Engelliler katıldı.

“Engelli olmak kişinin tercihi değildir, her insan bir engelli adayıdır” mesajı verilen etkinlikte Erzurum Valisi Okay Memiş, “Bu hafta bugün itibariyle engelliler haftası olarak başladı. Biz Valilik olarak, hem İl Müdürlüğümüz hem, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe Belediyelerimizle birlikte, her zaman engelli ve özel bireylerimizin yanındayız. Bir farkındalık olması açısından Cumhuriyet Caddesini trafiğe kapatıp çocuklarımızla, evlatlarımızla bir yürüyüş yaptık. Devlet hiç olmadığı kadar, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, engelli ve özel bireylerimizin yanında olmaya gayret ediyor. Biz onlara ulaşmaya sağlıklarını korumaya çalışıyoruz. Eşzamanlı olarak da eğitimlerini kaynaşma sınıflarında devletin verdiği imkanları vermeye gayret ediyoruz. Belediyelerimizde yapmış oldukları çalışmalarda, kaldırımlarda, toplu taşımalarda, engelli bireylerimizin lehine çalışmalar yapıyorlar. Eksiklerimiz olabilir. Bu eksiklerimizi ilerleyen günlerde çözmek daha engelsiz bir yaşam sağlamak için çaba göstereceğiz” ifadelerinde bulundu.

Engellilerin önüne engel çıkan unsurları kaldırmak için çalışmaların mevcut olduğunu söyleyen Memiş, “Trafik ekiplerimiz yaya geçidine park eden araçlar hakkında, engellilerimizden neredeyse her gün tepki görüyorlar. Artık yaya öncelikli trafik uygulamasına geçtik. Ben makam aracımla geçerken dahi, zebra geçitlerinde aracımı durduruyorum. Polisiye tedbirler her saat alınsa bile, her insanın başına bir polis bir jandarma koyamayacağımızdan ötürü, vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.